„Goodbye Deutschland“: Hochzeits-Hammer! DARUM treten die Robens erneut vor den Altar

Sie gehören zu den berühmtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderern: Caro und Andreas Robens sind hierzulande mittlerweile echte TV-Bekanntheiten. Gemeinsam bauten sie sich auf Mallorca ein gemeinsames Leben auf und ließen sich von dem Vox-Kamerateam dabei begleiten.

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer leben bis heute auf Mallorca und betreiben dort ihr erfolgreiches „Iron Gym“. Neulich zog es Caro und Andreas Robens zum ersten Mal in die USA, um dort für das Auswanderer-Format zu drehen. Dabei gab es neben Sightseeing und leckerem Essen auch einfach mal Hochzeit Nummer drei. In einem exklusiven Interview, verrät das Paar, wie es dazu kam.

„Goodbye Deutschland“-Stars heiraten zum dritten Mal

Viele Paare haben schonmal darüber nachgedacht, ihr Eheversprechen zu erneuern. Die Robens haben nun Nägel mit Köpfen gemacht und zum dritten Mal Ja gesagt. Und wo ist der schönste Ort in den USA, um das zu tun? Richtig: In Las Vegas. In einem exklusiven Interview erzählen sie nun, wie das Erlebnis für sie war.

Wie kam es dazu nochmal zu heiraten? Wer von Euch beiden hatte die Idee dazu?

Andreas hat am 10. Juni Geburtstag und liebt Elvis Presley. Geplant waren drei Tage Las Vegas. Erst war es nur Spaß von uns. Aber irgendwie fanden wir dann doch die Idee beide gut.

Wie lief das Ganze ab?

Wir und unsere Trauzeugen wurden um 10.30 Uhr vom Hotel abgeholt und wurden zur Kapelle gebracht. Dort wurden wir sehr nett empfangen und unser Eheversprechen erneuert.

Wer war vor Ort?

Das Vox-Team und vier Freunde waren dabei.

Ihr habt gesagt, dass ihr selber voreingenommen wart. Inwiefern?

Wir haben gedacht in Las Vegas würden die Hochzeiten im fünf Minuten Takt mal eben von einem angetrunkenen Elvis Immitator durchgeführt. Aber nachdem wir uns im Internet erkundigt haben, sah es schon ganz aus.

Wieso ausgerechnet Las Vegas?

Wir waren eine Woche in L.A und da Las Vegas nicht soweit davon entfernt ist und es uns immer schon interessiert hat, haben wir dort noch einige Tage dran gehängt. Eigentlich wollten wir „nur“ alle 10 Jahre heiraten, aber diese Gelegenheit konnten wir uns doch nicht entgehen lassen.

Vox zeigt „Goodbye Deutschland“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.