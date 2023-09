„Gefragt – Gejagt“: Moderator Bommes wettert gegen Jägerin – „Das ist elendig“

Sie ist die Lieblingssendung vieler Quiz-Fans und versorgt jeden Zuschauer mit einer großen Portion Allgemeinwissen: Die ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“. Moderator Alexander Bommes führt durch das beliebte Format, in dem Kandidaten gegen die sogenannten „Jäger“ antreten.

Jäger sind Quizspieler, die jahrelange Erfahrung und einen breiten Wissensschatz vorweisen können. In mehreren Runden treten Kandidat und Jäger gegeneinander an, mit jeder richtigen Antwort wird eine Geldsumme gutgeschrieben. Mindestens genauso spannend wie das neu erworbene Wissen ist das zwischenmenschliche Geplänkel, das sich zwischen Moderator Bommes und den Jägern entfaltet. In der Sendung von Mittwoch (27. September) packt Bommes dann plötzlich die Wut.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes kann es nicht fassen

Kandidat Sven spielt zu Beginn in der Schnellfragerunde gegen Jägerin Annegret Schenkel. Auf die Frage „Welches Festival fand Anfang August 2023 in Elend statt?“ weiß Sven direkt die richtige Antwort. Der Name des Festivals lautet „Rocken am Brocken“. Eine Zwischenfrage brennt Moderator Bommes jedoch noch auf der Seele. Jägerin Schenkel hatte von ihren selbst veranstalteten Quizabenden erzählt, die sie in Leipzig seit mittlerweile 18 Jahren durchführt. Kandidat Sven hatte diesen Spieleabend sogar in der Vergangenheit besucht.

Als dann jedoch die richtige Antwort der Frage aufgelöst wird, staunt Jägerin Schenkel nicht schlecht. Sie tippte auf die Antwort A, die „Dissen in Dissen“ lautet. Moderator Bommes ist empört über die falsche Antwort des Profis und fragt direkt: „Bitte?“ Schenkel versucht sich zu verteidigen und führt aus: „Ja, ich weiß auch nicht was da los war. Ich kenn ja eigentlich Rocken am Brocken.“ Bommes ist merklich enttäuscht und entgegnet resigniert: „Das war elendig, aber nun gut.“ Die Anspielung des Moderators auf den Ort Elend, in dem das gesuchte Festival stattfand, brachte das Publikum auf jeden Fall zum Schmunzeln.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18.00 Uhr im TV-Programm und anschließend online in der Mediathek.