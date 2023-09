„Tatort“ fliegt aus dem Programm – ARD zeigt DIESEN Kracher

„Tatort“-Fans aufgepasst – zur gewohnten Sendezeit am Sonntag um 20.15 Uhr wird am 1. Oktober in der ARD keine neue Folge des Krimi-Klassikers laufen. Das Erste setzt zum Oktober-Start auf eine neue Kult-Serie.

Statt den „Tatort“-Ermittlern läuft am Sonntag (1. Oktober) um 20.15 Uhr die erste Folge der vierten Staffel der Erfolgsserie Babylon Berlin laufen. Fans des „Tatort“ müssen also an diesem Sonntag auf ihren Krimi-Klassiker verzichten.

„Tatort“ fällt aus – ARD zeigt Erfolgsserie

Der „Tatort“ ist für viele Deutsche am Sonntagabend zur Tradition geworden. Zur besten Sendezeit am Sonntagabend gehen aber dieses Mal nicht die bekannten Ermittler auf Täter suchen, sondern es gibt eine Zeitreise zurück in die 30er Jahre – und das aus einem guten Grund.

Die vierte Staffel Babylon Berlin wird ausgestrahlt. Gleich vier Folgen gibt es zum Auftakt am Sonntag, weitere vier Folgen gibt es direkt am Montag (2. Oktober) ab 20.15 Uhr und der Rest der vierten Staffel läuft am Dienstag (3. Oktober) und Mittwoch (4. Oktober) jeweils ab 22 Uhr.

„Die vierte Staffel „Babylon Berlin“ beruht auf Volker Kutschers Roman „Goldstein“. Zwölf neue Episoden versprechen ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren. An ihrer Seite erleben wir grandiose Schaukämpfe in den Boxclubs der Unterwelt, schweißtreibende Tanzmarathons im Moka Efti und in den Katakomben der Roten Burg, dem Polizeipräsidium, in dem alle Fäden zusammenlaufen. Gleichzeitig wirft die vierte Staffel einen neuen Blick auf das Pulverfass Berlin“, heiß es in einer Pressemitteilung.

Fünfte Staffel bereits in Planung

Babylon Berlin ist eine Kriminal-Fernsehserie, die gemeinsam von ARD und Sky produziert wurde. Bei Sky wurde die vierte Staffel bereits vor rund einem Jahr ausgestrahlt, nun zeigt sie das Erste auch im Free-TV. Die fünfte Staffel ist bereits in Planung – allerdings ohne Sky. Der Pay-TV-Sender will keine weiteren fiktionalen Serien produzieren.

Fans des „Tatort“ kommen dann in der nächste Woche wieder auf ihre Kosten. Am 08. Oktober wird „Aus dem Dunkel“ mit Heike Makatsch als Ermittlern „Ellen Berlinger“ ausgestrahlt.