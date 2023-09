ARD streicht „Tatort“ am Sonntagabend – stattdessen München im Fokus

Der Sonntagabend, er gehört in der ARD traditionell dem „Tatort“. Seit 1970 zeigt Das Erste die Krimireihe aus unterschiedlichsten Städten und Regionen. Doch diesen Sonntag müssen die Fans von Boerne, Borowski, Ballauf und Co. ganz stark sein. Diesen Sonntag (17. September 2023) wird die ARD keinen neuen „Tatort“ zeigen. Und auch keinen alten.

Doch so ganz Krimi-frei müssen die ARD-Zuschauer nicht durch den Sonntagabend gehen. Strahlt der Sender doch statt eines neuen „Tatort“-Krimis den neuen „Polizeiruf 110“ aus. „Little Boxes“ heißt der und kommt aus München.

Kein „Tatort“ am Sonntagabend

Passend zum Start des Oktoberfestes also ein Münchner Krimi. Gibt es etwa inhaltliche Überschneidungen? Eher weniger. „Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Postcolonial Studies in München wird tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm ins Uni-Milieu. Sie und ihr Kollege Dennis Eden werden mit der Behauptung konfrontiert, dass das Mordopfer ein Vergewaltiger sei und seine ‚gerechte‘ Strafe erfahren habe. Wenig hilfreiche Aussagen und mehr Schweigen als fundierte Auskünfte erschweren die Ermittlungen. Es gilt, jedes noch so kleine Puzzleteil aufzuspüren und herauszufinden, was wirklich geschah“, heißt es in der Beschreibung der ARD.

Mit dabei sind unter anderem Johanna Wokalek als „Cris Blohm“, Stephan Zinner als „Dennis Eden“ und Bless Amada als „Otto Ikwuakwu“.

Kommende Woche dürfen sich die Fans dann wieder auf einen neuen Tatort“ freuen. In „Blinder Fleck“ ermitteln die Züricher Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) in einem brutalen Dreifachmord. Doch die Hintergründe sind noch viel erschreckender, als es sich die Polizistinnen hätten vorstellen können. Den „Tatort: Blinder Fleck“ zeigt die ARD am 24. September 2023 um 20.15 Uhr in der ARD. Den Polizeiruf 110: Little Boxes“ eine Woche zuvor am 17. September 2023. Ebenfalls um viertel nach acht.