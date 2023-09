„Tatort“: ARD-Zuschauer mit bitterer Prognose – „Kann nur schlimm werden“

„Tatort“ ist Kult. Seit über 50 Jahren sendet die ARD immer wieder neue Folgen der beliebten Krimi-Reihe. Die Zuschauer sehen dabei jeden Sonntag ein neues Team aus verschiedenen Städten. An diesem Sonntagabend (24. September) ermitteln Isabelle Grandjean und Tessa Ott in Zürich.

+++ „Tatort“-Schock: Kommissarin hört auf – das hat weitreichende Folgen +++

Die „Tatort“-Streifen sind bei vielen Zuschauern sehr beliebt. Doch in letzter Zeit werden auch immer mehr kritische Stimmen laut. Zu wenig Spannung, verwirrende Drehbücher oder die schauspielerischen Leistungen gehören zu den Kritikpunkten einiger Fans. Der Negativtrend scheint auch diese Woche nicht abzureißen, wie in den sozialen Netzwerken schnell deutlich wird.

„Tatort“ aus Zürich: DARUM geht es

Auf Facebook wurde bereits ein erster Trailer des „Tatort“ aus Zürich veröffentlicht. In „Blinder Fleck“ geht es um einen dreifachen Mord in einem Wald. Als die beiden Kommissarinnen am Tatort ankommen, machen sie jedoch einen schockierenden Fund: Die sechsjährige Ella hat sich unter dem Rock der toten Mutter versteckt und stundenlang im Auto gesessen. Das Kind hat mitbekommen, wie ihre beiden Eltern mit einem Kopfschuss ermordet wurden.

+++ „Tatort“-Star Anna Pieri Zuercher im Exklusiv-Interview: „Es ist jetzt eine sehr persönliche Sache“ +++

Das Besondere an diesem Fall: Die sonst so kühle und distanzierte Ermittlerin Grandjean taut plötzlich auf und kümmert sich um Ella wie um ihre eigene Tochter. Sie vernachlässigt die Arbeit und weicht der Sechsjährigen kaum noch von der Seite. So haben sie die Zuschauer wohl noch nie gesehen. Doch was sagt das Publikum im Vorfeld zu dem Fall aus Zürich?

„Tatort“-Zuschauer haben eindeutige Befürchtung

Während sich zahlreiche Fans auf den heutigen Fall freuen und ihm eine Chance geben wollen, werfen andere die Flinte sofort ins Korn. Düstere Prognosen machen sich in den Kommentaren auf Facebook breit:

„Ach Gott, das wird doch wieder nichts. Wir suchen uns lieber einen anderen in der Mediathek.“

„Nach dem letzten Tatort (Frankfurt) und dem Münchner Polizeiruf kann es fast nicht mehr schlimmer werden.“

„Ich habe schon fast Angst vor der Ausstrahlung des nächsten Tatorts!“

„Das kann nur schlimm werden.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Die ARD zeigt den „Tatort“ sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.