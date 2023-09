Markus Lanz: Gast wird emotional – plötzlich herrscht absolute Stille im Studio

Am Dienstag (26. September) begrüßt Markus Lanz drei Gäste in seiner gleichnamigen Sendung. Das Thema an diesem Abend: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Im ZDF-Studio spricht der Moderator mit Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, Unternehmerin Tatjana Kiel und die Journalistin Olivia Kortas.

In dieser Sendung von Markus Lanz ist alles anders. Wo sich die Gäste sonst hitzige Diskussionen und Debatten liefern, ist an diesem Abend Raum für große Emotionen. Vor allem Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko sorgt mit seinen Erzählungen für eine rührselige Stimmung im ZDF-Studio.

Markus Lanz: Klitschko berührt Moderator mit Erzählung

Wladimir Klitschko kämpft Seite an Seite mit den Soldaten in der Ukraine. Der ehemalige Profi-Boxer erlebt hautnah, welche schrecklichen Dinge sich während des Angriffskrieges abgespielt haben. Er erzählt: „Krieg hat ein schreckliches Gesicht. Es sind unfassbar viele Leichen gewesen, Zerstörung. Man sieht, dass die Leichen nicht einfach so diese Welt verlassen haben. Die wurden gequält und hingerichtet. Das war sehr, sehr außergewöhnlich. Es war schrecklich.“

Bei Markus Lanz wird es emotional

„Wenn du in der Ukraine bist, gibt es keine Sicherheit, dass du am Leben bleibst, oder gesund bleibst. Die Gräueltaten waren glasklar zu sehen“, heißt es weiter. Am Ende der Sendung spricht der gebürtige Ukrainer in einem längeren Monolog darüber, wie es nun weitergehen kann und soll. In seinen Redepausen herrscht dabei eine unheimliche Stille im ZDF-Studio. Selbst der sonst so vorlaute Markus Lanz unterbricht ihn heute nicht und hört dem 47-Jährigen zu. Eher eine Seltenheit in der politischen Talkshow.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.