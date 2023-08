„Frühstücksfernsehen“: Boschi moderiert – Kollegin muss einschreiten

Um 5:30 Uhr morgens aufzustehen ist für viele Menschen eine Qual. Neben einer großen Tasse Kaffee, macht das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ den frühen Morgen für viele Zuschauer erträglicher. Die Morning-Show präsentiert dem Publikum wochentags bis 10 Uhr aktuelle Themen, Promi-News und Service-Meldungen.

Zu dem großen Moderatoren-Team der Sat.1-Sendung gehören unter anderem Daniel Boschmann und Marlene Lufen. Das Moderations-Duo ist allseits beliebt und bestens aufeinander eingespielt. Doch dieses Missgeschick, das nun live in der Sendung geschah, brachte nicht nur das Fernsehteam selbst zum Lachen.

„Frühstücksfernsehen“: Eine lustige Verwechslung

Die Verkündung der News übernimmt beim „Frühstücksfernsehen“ des Öfteren Fernsehmoderatorin Stephanie Puls. An diese Gegebenheit scheint Moderator Daniel Boschmann, auch Boschi genannt, so gewöhnt zu sein, dass ihm jetzt vor laufender Kamera ein Missgeschick passierte. Der 42-Jährige moderiert die Nachrichten mit folgenden Worten an: „Jetzt gibt’s die Nachrichten, 5:55 Uhr, hier ist Stephanie Puls.“ Doch plötzlich ertönt ein „Nee“ aus dem News-Desk-Bereich des Studios. Das Moderatoren-Duo dreht sich erstaunt um. Und dann wird Boschi bewusst: Am Tisch steht nicht Stephanie Puls, sondern Moderatorin Jule Gölsdorf!

Erschrocken ruft Boschi den Namen der Moderatorin aus und rennt kurzerhand zum News-Desk, um der verwechselten Gölsdorf eine Umarmung zu schenken. Ganz schuldbewusst wiederholt der Moderator die Worte „Jule, es tut mir leid“ und ergänzt dann „Ich weiß nicht welche Synapse da falsch lief, Entschuldigung!“ Gölsdorf scheint dieses Versehen gut wegzustecken, mit einem Lächeln sagt sie: „Ich mach euch auch gern die Steffi!“ Im Anschluss an die Sendung teilt die 47-Jährige diesen lustigen Moment sogar als Video auf ihrem Instagram-Profil, dem 44.000 Menschen folgen.

Verwechslung versüßt Fans den Morgen

Über dieses kleine Missgeschick amüsieren sich die Fans des „Frühstücksfernsehen“ prächtig. Schließlich machen solche Momente den Charme der Sat.1-Sendung aus. Das scheinen auch die Fans der Sendung so zu sehen, ein Zuschauer kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Aaaahhhh, wie geil. Aber deine Reaktion ist umso cooler und lässiger. Schön übrigens, dich wieder beim FFS zu sehen!“ Und auch der Gewinner der dreizehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ Prince Damien freut sich über den lustigen Fernsehmoment und schreibt: „Deshalb lieben wir live TV!“ Moderator Boschi kann also aufatmen.

Wer den nächsten lustigen Fernsehmoment nicht verpassen möchte, schaltet montags bis freitags von 5:30 Uhr bis 10 Uhr Sat.1 ein. Sonntags läuft die Sendung von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr.