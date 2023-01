„Frühstücksfernsehen“: Jule Gölsdorf liest Nachrichten – DIESE Spitze kann sie sich nicht verkneifen

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ geht es gerne mal lustig zu. Ein wilder Spruch, ein fröhlicher Tanz – für gute Laune ist am Morgen jedenfalls immer gesorgt. Ausgenommen davon sind zumeist die Nachrichten. Die werden von den Sprecherinnen und Sprechern stets respektvoll und seriös vorgetragen. Doch auch da gibt es ab und an Ausnahmen. So wie beispielsweise am Mittwochmorgen.

Was war passiert? Zunächst wirkten die News, vorgetragen von „Frühstücksfernsehen“-Nachrichtensprecherin Jule Gölsdorf ganz normal. Es ging um Waffenlieferungen an die Ukraine, die immer weiter voranschreitenden Weltuntergangsuhr oder das kühle Januarwetter. Als es jedoch zum Thema Fußballbundesliga kam, konnte sich die gebürtige Würzburgerin, die auch schon für den Deutschen Fußball-Bund arbeitete, eine kleine Spitze nicht verkneifen.

„Frühstücksfernsehen“-Sprecherin stichelt gegen die Hertha aus Berlin

Verlas Gölsdorf die Ergebnisse der Spiele Schalke 04 gegen RB Leipzig, Bayern München gegen den FC Köln und 1899 Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart noch ganz normal, wurde sie bei der Partie Hertha BSC Berlin gegen den VfL Wolfsburg überraschend deutlich.

„Und Wolfsburg watscht Hertha im Olympiastadion mit fünf Treffern ohne Gegentor ab“, so Gölsdorf. Das dürfte wohl ein weiteres Salzkörnchen in die Wunde der Herthaner sein, die schon am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Niederlage gegen Abstiegskandidat Bochum nicht besonders gut aussahen.

Ob Jule Gölsdorf dem VfL Wolfsburg ihr Herz geschenkt hat, ist unklar. Die Spitze gegen die Hertha war allerdings unüberhörbar. Bei Instagram zeigte die 47-Jährige dann auch noch ein paar Bilder aus dem „Frühstücksfernsehen“-Studio. Unter anderem auch von Christoph Karrasch. Der war am Mittwoch als Moderator neben Chris Wackert am Start. Jules Fazit: „Wir haben hier einen neuen Moderator. Gut macht er das, oder?“