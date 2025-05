Borussia Dortmund: Star vermeidet Bekenntnis! Macht er im Sommer den Abflug?

Mit Blick auf den kommenden Sommer wird der ein oder andere BVB-Star Borussia Dortmund wohl verlassen. Es soll einen größeren Umbruch geben, um frischen Wind in den Kader zu bringen – unabhängig davon, auf welchem Tabellenplatz man die Saison beendet.

Vor allem Gregor Kobel ist zuletzt immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht worden. Der BVB-Star soll beim FC Chelsea weit oben auf der Liste stehen. Nun spricht der Torhüter von Borussia Dortmund selbst über seine Zukunft!

Borussia Dortmund: Kobel heizt Wechsel-Gerüchte an

Der englische Hauptstadtklub habe laut übereinstimmenden Medienberichten bereits intensiven Gespräche mit der Kobel-Seite, allen voran mit seinem Berater, geführt. Kobel selbst soll sich einen Wechsel in die Premiere League gut vorstellen können. Doch ist dem wirklich so?

Nach dem 4:0-Sieg des BVB gegen den VfL Wolfsburg wollte er nicht allzu viel zu den aktuellen Gerüchten sagen – und doch ließ er tief blicken. „Wenn ich mich jedes Mal zu jedem Gerücht äußern müsste, dann wäre ich sehr viel am Plappern“, sagte der Schweizer in einer Medienrunde. „Wir haben eine wichtige Phase. Ich will mich zu 100 Prozent auf meinen Verein konzentrieren, alles andere wäre nicht angemessen“, fügte er hinzu.

Er bekennt sich also nicht zum BVB, möchte etwaige Gerüchte über einen Abgang nicht kommentieren. Es scheint, dass er die Option, dass es im Sommer zur Trennung kommen könnte, offen halten möchte. Spätestens nach dem letzten Spieltag dürfte die Personalie Kobel also richtig heiß werden.

BVB-Leihgabe schon nächstes Jahr die Nummer eins?

Der BVB hat sich bereits im Winter auf einen möglichen Sommer-Abgang von Kobel vorbereitet. Mit Diant Ramaj hat der BVB einen Keeper verpflichtet und ihn direkt an den FC Kopenhagen verliehen, damit dieser Spielzeit sammelt und sich weiterentwickelt. Laut „Bild“ möchte Schwarz-Gelb den deutschen Keeper schon in diesem Sommer wiederholen. Dann könnte er direkt in die Fußstapfen von Kobel treten.

Weitere News:

Alles deutet also auf einen Abgang des Schweizers an. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der BVB ab einer Summe von 60 Millionen Euro gesprächsbereit sein und über einen Verkauf verhandeln wollen.