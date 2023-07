„Frühstücksfernsehen“ lässt die Bombe platzen – Moderatorin Marlene Lufen bald im Kino

Sie gehört zu den absoluten Urgesteinen des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Moderatorin Marlene Lufen steht seit 1997 für das Morgenmagazin vor der Kamera. Zwar gab es zwischendrin eine längere Pause, doch bei den Zuschauern gehört sie trotzdem zu den absoluten Lieblingen der Sendung.

Am Dienstag (25. Juli) begrüßte Marlene Lufen die Zuschauer wie gewohnt um 5.30 Uhr zu einer neuen Ausgabe des „Frühstücksfernsehen“. Es wurden die Nachrichten aus aller Welt besprochen. Eine Rubrik ist dabei die der Stars und Sternchen. Doch heute ist es ausgerechnet die Moderatorin selbst, über die gesprochen wird. Sie ist nämlich bald im Kino.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen als Synchronsprecherin

Dass sie voller Talente und Kreativität steckt, wissen ihre Fans bereits. Doch wie es scheint, hat die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin die Kinoleinwand für sich entdeckt. Dieses Projekt ist eine wahre Herzensangelegenheit für die gebürtige Berlinerin.

Zugegeben: Ihr schauspielerisches Talent bekommen die Zuschauer nicht zu sehen. Marlene Lufen wird man im Kino wohl eher hören. Denn wie sie auf Instagram erzählt, war sie als Synchronsprecherin im Animationsfilm „Paw Patrol“ mit dabei. Für die Moderatorin ein wahr gewordener Traum, wie sie erzählt.

Marlene Lufen spricht Schrottplatzbesitzerin

Es ist das erste Mal, dass die 52-Jährige einer fiktiven Figur ihre Stimme verleiht. „Gestern war ich im Synchronstudio. Ich verleihe einer Schrottplatzbesitzerin bei ‚Paw Patrol‘ meine Stimme. Das war für mich so ein tolles Erlebnis! Die Erfüllung eines Traums. Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht!“

Der Animationsfilm „Paw Patrol“ kommt am 28. September 2023 in die deutschen Kinos. Tipps dürfte sich Marlene Lufen bei ihrem „Frühstücksfernsehen“-Kollegen Daniel Boschmann geholt haben. Schließlich hat dieser in einer Verfilmung des Kinderfilms aus dem Jahr 2021 auch eine Synchronsprecherrolle ergattern können. Wir sind gespannt!