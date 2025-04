Amira Aly bald im Kino: Sie spielt an SEINER Seite – „Eine wahre Herausforderung“

Amira Aly bricht zu neuen Ufern auf – jedenfalls in der Größen-Ordnung. Die Moderatorin ergatterte in der Vergangenheit bereits ein paar kleinere Schauspiel-Rollen – und jetzt folgt das ganz große Kino.

Besonders aufregend ist, wer an ihrer Seite die Hauptrolle spielen wird. Jetzt packt Amira Aly über die „Herausforderung“ aus.

Amira Aly ergattert Rolle an SEINER Seite

Jetzt ist es raus! Amira Aly schnappte sich im kommenden Kinofilm „Im Zeichen des Drachen“ eine Rolle. „Ich freue mich unglaublich, meinen ersten Kinofilm spielen zu dürfen und diese Chance zu erhalten“, verkündet sie im „Bild“-Interview stolz. Enrico Saller ist für das Drehbuch verantwortlich – und übernimmt dazu noch die Regie. Bereits vor wenigen Tagen sollen die Dreharbeiten in der Nähe von Regensburg begonnen haben – mit einer nennbaren Größe an Alys Seite.

Denn die Hauptrolle an der Seite der Moderatorin hat Schauspieler Erol Sander, der neben seiner Rolle in „Alles was zählt“ vor allem aus Krimi-Serien wie „Mordkommission Istanbul“ bekannt ist. Doch wie geht die 32-Jährige mit dieser großen Verantwortung um?

Amira Aly offenbart: Ihr Charakter ist eine Herausforderung

„Der Charakter hat so viele Facetten und ist eine wahre Herausforderung zu spielen“, offenbart Aly laut „Promiflash“. Im Krimi spielt sie eine Archäologin, deren Spezialgebiet Mythen und Legenden sind – kein Wunder, dass die Schauspielerin sich seit Wochen „intensiv“ auf die Figur vorbereitet.

Doch dass die 32-Jährige gerne Schauspiel-Luft schnuppert, ist spätestens nach ihrer Gastrolle bei „Das Traumschiff“ und ihrer Nebenrolle in der ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“ klar. Das stellte sie auch in einem Interview mit „Spot on News“ klar: „Die Schauspiel-Luft zu schnuppern, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen […].“

Fans können gespannt sein, wie sich Amira Aly auf der Kino-Leinwand schlägt.