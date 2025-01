Trauriges Aus bei Amira Aly! Pocher-Ex hat sich für neue Wege entschieden

Nach einer schwierigen Zeit kann Amira Aly endlich wieder strahlen. Die 32-Jährige, die sich nach der Trennung von Entertainer Oliver Pocher neu gefunden hat, ist nun glücklich mit Moderator Christian Düren liiert.

Doch nicht nur ihre Beziehung gibt ihr Kraft – auch ihr Bruder Hima steht ihr stets zur Seite. Zwischen den beiden besteht eine besonders starke Bindung. Dennoch muss das Geschwisterduo nun Stärke zeigen, denn ein Kapitel geht zu Ende.

Es handelt sich dabei um ein Projekt, in das sie sehr viel Zeit, Engagement und Herzblut investiert haben. So wird ihr gemeinsamer Podcast „Liebes Leben“ eingestellt. Doch was genau steckt dahinter?

Amira Aly: Fans ihres Podcasts haben nun endlich Gewissheit

Seit Dezember warteten viele Fans von Amira Aly auf neue Podcastfolgen von ihr und ihrem Bruder Hima. Zu diesem Thema gab es seit diesem Zeitpunkt kein offizielles Statement der Hosts oder des Anbieters.

Dies sorgte dafür, dass ihre Fans anregende Fragen an sie richteten. Nun jedoch herrscht endlich Gewissheit! So teilte der Anbieter Podimo mit, dass es keine weiteren Podcast-Folgen geben werde.

Amira Aly bald bei Sat.1 im Einsatz

Zuvor hatten Amira Aly und ihr Bruder Hima wöchentlich leidenschaftlich Einblicke in ihre Leben und ganz vielfältige Themen gegeben. Warum folgte nun das plötzliche Aus von „Liebes Leben“? Anbieter Podimo ließ auf Instagram in einer Story verlauten, dass Amira und Hima sich gemeinsam zu diesem Schritt entschlossen hätten.

In Zukunft wollen beide sich anderen Projekten widmen. Einen Überblick über die einzelnen Projekte gab der Anbieter Podimo nicht. Klar ist aber, dass Amira Aly ab dem 17. Februar 2025 gemeinsam mit Reality-Star Evelyn Burdecki im Wechsel an der Seite von Jochen Bendel die „Promis unter Palmen Late Night-Show“ bei Sat.1 moderieren wird.