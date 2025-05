Oliver Pocher holt zum Gegenschlag aus – diesmal trifft es SIE

Sie galten einst als Traumpaar der deutschen Unterhaltungsbranche. Doch seit ihrer Trennung vor rund zwei Jahren liefern sich Oliver Pocher und Amira Aly einen öffentlichen Schlagabtausch, der kein Ende zu nehmen scheint.

In den sozialen Medien und Podcasts werden immer wieder Spitzen ausgetauscht. Der neueste Vorfall sorgt erneut für Aufsehen.

Oliver Pocher reagiert auf Amiras Aussagen

In einem Interview mit Barbara Schöneberger im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ sprach Amira Aly über ihre Karriere und die Beziehung zu Oliver Pocher. Darin erklärte sie, dass es eigentlich nie ihr Wunsch gewesen sei, in der Öffentlichkeit zu stehen. Erst durch Oliver Pocher rückte sie nach und nach ins Rampenlicht – es folgten ein gemeinsamer Podcast und auch eine Vox-Moderation. Sie sagte: „Dann hat er mich gedrängt. Also, ich wurde wirklich gedrängt.“ Weiter erklärte sie: „Ich musste damals allen gefallen. Der Gedanke, dass mich jemand nicht mag, war für mich unvorstellbar.“

Oliver Pocher ließ diese Aussagen nicht unkommentiert. Auf Instagram teilte er einen Beitrag von „Promiflash“, worin über Amiras Aussagen im Podcast berichtet wird. Dazu schreibt Oliver Pocher: „Ich fühle mich bis heute schlecht, sie zur Multi-Millionärin gemacht zu haben. Sie ist zu Recht sauer!“

Oliver Pocher: Kein Ende in Sicht im Rosenkrieg

Dabei schien alles nahezu perfekt! Oliver Pocher lernte Amira 2016, wie heute oft üblich, über eine Dating-Plattform kennen und lieben. Drei Jahre später folgte die Hochzeit. Gekrönt wurde ihr Liebesglück durch die beiden gemeinsamen Söhne. Im Juli 2023 folgte dann die Schock-Nachricht – die Trennung!

Die Spannungen zwischen Oliver Pocher und Amira Aly nehmen kein Ende. Öffentliche Kommentare und gegenseitige Vorwürfe bestimmen weiterhin die Schlagzeilen. Oliver Pocher, der für seine spitze Zunge bekannt ist, scheint keine Gelegenheit auszulassen, um gegen seine Ex-Frau zu sticheln. Ob in Podcasts oder auf Social Media – die Auseinandersetzungen werden öffentlich ausgetragen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Wogen zwischen Oliver Pocher und Amira Aly in Zukunft glätten oder ob der öffentliche Schlagabtausch weitergeht.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.