Oliver Pocher: Ex-Frau Sandy packt aus – „Eine sehr schwere Zeit“

Oliver Pocher schreibt mit seinem turbulenten Liebesleben eine Schlagzeile nach der anderen. Vor allem die Trennung von seiner letzten Frau Amira Aly sorgte für großes Aufsehen. Doch auch das Beziehungsende mit Sandy Meyer-Wölden war kein Zuckerschlecken für den 47-Jährigen.

Im gemeinsamen Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ plaudern Oliver Pocher und Ex-Frau Sandy munter drauflos, nehmen auch kein Blatt vor dem Mund, wenn es um ihre Vergangenheit geht. Wie das Online-Portal „Promiflash“ berichtet, war in einer der letzten Folgen Comedian-Kollege Mario Barth zu Gast.

Oliver Pocher: Kollege Barth fragt nach dem Scheidungsgrund

Und der wollte glatt mal die Gründe für die Scheidung der beiden wissen. „Es war eine sehr schwere Zeit“, sagte Sandy. Mit seinem sarkastischen Unterton ergänzte Oli Pocher: „War so ’ne Phase, da war sie über 30…“

Die heute 42-Jährige hatte Oli damals verlassen, zog mit ihren Kindern in die USA. Keine einfache Phase für den TV-Star, immerhin trennten ihn so mehrere tausend Kilometer von seinen Kindern.

Oliver Pocher: Auch Beziehung zu Amira scheiterte

Nach der Scheidung lernte Pocher schließlich Amira Aly über die Dating-App Tinder kennen, heiratete auch sie und bekam mit ihr zwei Kinder. Inzwischen sind die beiden aber getrennt. Heute ist die 32-Jährige mit ProSieben-Moderator Christian Düren (34) glücklich.

Seine Ex nahm Pocher in gewohnter Manier regelmäßig aufs Korn. Aber auch vor einem RTL-Star machen seine Scherze keinen Halt. In den sozialen Medien konnte er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen – und schoss gegen die ehemalige „Bachelorette“ und GNTM-Kandidatin Gerda Lewis (32)!

