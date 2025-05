Stefan Raab bald Geschichte? Pocher prophezeit sein Ende – RTL bleibt gelassen

Zwischen Stefan Raab (58) und Oliver Pocher (47) fliegen die Fetzen!

Die beiden Entertainer sind schon lange keine besten Freunde. Der Grund scheint tief in der Vergangenheit begraben. In der Gegenwart allerdings schießt Pocher gegen Raabs TV-Comeback bei RTL.

Stefan Raab: Oliver Pocher reagiert schadenfroh

Mit „Du gewinnst hier nicht die Million“ schwimmt Raab auf der Erfolgswelle. Oder etwa doch nicht? Schon im Februar prophezeite Pocher, dass Raabs Quoten einbrechen würden. Und tatsächlich: Die Zuschauerzahlen seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ sind im Keller! Nur 720.000 Menschen schalteten am Mittwochabend (30. April) ein. Ist das etwa ein neuer Tiefpunkt für Raab?

Den Wechsel von Streaming ins Free-TV kommentierte Pocher gegenüber „DWDL“ im Februar wie folgt: „Abgerechnet wird in Geld. Davon hat RTL sehr viel in die Hand genommen. Und weil das zuletzt kaum noch Abos generiert hat, um so eine Sendung zu finanzieren, die geschätzt 250.000 bis 300.000 Euro kostet, geht man ins Free TV um über den Werbemarkt ein bisschen was zu refinanzieren.“

Doch auch das scheint nicht wirklich zu gelingen. Ist der Kult-Entertainer etwa bald Geschichte? Pocher lässt jedenfalls keine Gelegenheit aus, Raabs Misserfolg zu kommentieren. In seiner Instagram-Story postet er süffisant den Artikel über Raabs Quoten-Tiefpunkt mit den Worten: „Bald vorbye, bye, bye“.

Bereits im Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ im September 2024 zweifelte er an Raabs Comeback: „Er wird nicht fünf Jahre bei RTL bleiben. Er wird nicht die Erwartungen erfüllen.“ RTL reagiert auf Pochers Vorwürfe überraschend gelassen. Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt ein RTL-Sprecher: „Vielen Dank für die Anfrage. Wir möchten die Aussagen von Oliver Pocher nicht kommentieren.“