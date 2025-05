Oliver Pocher mit Body-Transformation – sie kostet ihn über 300 Euro im Monat

TV-Entertainer Oliver Pocher ist dafür bekannt, ordentlich austeilen zu können – doch der Kölner kann offenbar auch Selbstkritik. So machte er jetzt öffentlich bekannt, dass er mit seinem Körper unzufrieden war und abnehmen wollte.

Das gelang Oliver Pocher offensichtlich auch – allerdings nicht ohne Hilfe. Der Comedian nutzt seit einiger Zeit die sogenannte „Abnehmspritze“, lässt sich die Maßnahme einiges kosten.

Oliver Pocher hat 14 Kilo abgenommen

In seinem eigenen Talk-Format „Hey Olli“ gab Oliver Pocher Einblick in seine Abnehmreise. Während er sich früher immer über seinen Vater Gerd lustig gemacht hatte, der verschiedene Methoden ausprobierte, um das stetig steigende Gewicht zu verlieren, fand er sich plötzlich in einer ähnlichen Situation wieder. „Komm du mal in mein Alter‘, hat er damals immer zu mir gesagt. Ich dachte: Da komm’ ich nie hin!“

Stattdessen musste der 47-Jährige vor einigen Monaten selbst feststellen, dass er trotz gleicher Essgewohnheiten immer mehr zugenommen hatte. Er wog bei einer Körpergröße von 1,70 Meter plötzlich rund 88 Kilo, wie „Bild“ berichtet. Mittlerweile zeigt die Waage nur noch 74 Kilo an.

Oliver Pocher nutzt Abnehmspritze

Mehr aus gesundheitlichen als aus optischen Gründen entschied sich Oliver Pocher, dass es so nicht weitergehen sollte – im Gegenteil. Weil er aber nicht der „Fitnessstudio-Typ“ sei, greift er seit Januar 2025 zur sogenannten „Abnehmspritze“ namens Mounjaro.

Unter Anleitung seines Arztes spritzt sich der Kölner das Medikament, das ursprünglich für Diabetes-Patienten entwickelt wurde, regelmäßig in den Bauch. Kostenpunkt: 360 Euro im Monat! „Das ist nicht wenig“, gibt Pocher zu. „Auf der anderen Seite muss ich sagen: Dafür bin ich einmal weniger Essen gegangen. Und natürlich ist es ein Invest in die Gesundheit.“

Auch wenn die Spritze ihren Zweck erfüllt, soll sie keine Dauer-Lösung sein. Vier Kilo sollen noch runter, dazu hat der Comedian auch seine Ernährung und seinen Lifestyle angepasst. „Ich möchte die Spritze dann zeitnah absetzen und versuchen, mein Gewicht so zu halten. Ich möchte sie nicht endlos nehmen“, erklärt Oliver Pocher.