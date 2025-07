Christian Horner in der Formel 1 in die Wüste gejagt – SIE lecken sich schon die Finger

Nur kurz nach dem Silverstone-GP, als Red Bull einmal mehr in der Formel 1 enttäuschte, folgte der Mega-Knall: Christian Horner ist von seinen Aufgaben beim österreichischen Rennstall entbunden.

Mit Laurent Mekies steht auch schon der Nachfolger beim Formel-1-Team fest. Stellt sich jetzt nur noch die Frage: Wo geht Christian Horner hin? Der Brite ist wegen seiner starke Arbeit bei Red Bull begehrt, feierte zahlreiche Weltmeisterschaften. Zwei Rennställe dürften jetzt ganz genau hinschauen.

Formel-1-Knall: Christian Horner muss bei Red Bull gehen

Die Nachricht schlug in der Formel 1 ein wie eine Bombe: Christian Horner und Red Bull gehen ab sofort getrennte Wege. In einer kurzen Mitteilung dankte Oliver Mintzlaff dem Briten für die 20 Jahre beim Brause-Konzern.

Auch interessant: Formel 1: Red-Bull-Beben! Christian Horner muss gehen

„Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Erfahrung, seiner Expertise und seinem innovativen Denken hat er maßgeblich dazu beigetragen, Red Bull Racing als eines der erfolgreichsten und attraktivsten Teams in der Formel 1 zu etablieren. Ich danke dir für alles, Christian, und du wirst für immer ein wichtiger Teil unserer Teamgeschichte bleiben“, so Mintzlaff.

Neuer Teamchef wird Laurent Mekies, der bei den Racing Bulls in diesem Jahr starke Arbeit leistet. Jetzt stellt sich die Frage: Wie geht es mit Christian Horner weiter? Bleibt er ohne Team oder heuert er schon bald wieder an?

Ferrari und Alpine schauen genau hin

Noch vor seiner Entlassung wurde in der Formel 1 fleißig über die Zukunft von Christian Horner spekuliert. So soll unter anderem Ferrari großes Interesse an einer Verpflichtung des Teamchefs haben. Gleichzeitig steht Fred Vasseuer nach einem enttäuschenden Jahr bei der Scuderia vor dem Aus. Sein Vertrag, der am Saisonende ausläuft, wird womöglich nicht verlängert. Deshalb könnte das italienische Traditionsteam eine Option für Horner sein.

Zudem wurde er auch bei Alpine immer wieder in Verbindung gebracht. Vor allem dann, als Oliver Oakes Anfang Mai entlassen wurde. Mittlerweile hat das Team aber schon einen Ersatz verkündet: Steve Nielsen wird der neue Leiter des Renault-Werksteams. Team-Berater Flavio Briatore ist jedoch dafür bekannt, für die eine oder andere Überraschung zu sorgen, weshalb Horner hier durchaus weiter als Teamchef gehandelt werden kann.

Mehr Nachrichten für dich:

Es bleibt also spannend abzuwarten, wohin es Christian Horner nun ziehen wird. Gut möglich, dass er sich nach 20 Jahren bei Red Bull auch eine Auszeit in der Formel 1 gönnen wird.