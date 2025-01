Amira Aly macht große Ankündigung – ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen

Hinter Amira Aly liegt eine herausfordernde Zeit. Im August 2023 gaben die Moderatorin und ihr damaliger Partner Oliver Pocher überraschend ihre Trennung bekannt. Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg, der den „Prominent“-Star sichtbar emotional mitnahm.

Mittlerweile kann die 32-Jährige endlich wieder strahlen. Seit wenigen Monaten ist der Fernsehstar mit dem Moderator Christian Düren liiert, das Liebespaar wirkt überglücklich. Nun teilt die zweifache Mutter Neuigkeiten, die ihre Fans in Vorfreude versetzen.

Amira Aly bald wieder auf den Fernsehbildschirmen

Dem Instagram-Profil von Amira Aly folgen stolze 1 Million Menschen. Auf ihrem Social-Media-Account teilt die Moderatorin Einblicke in ihren Alltag, berufliche Highlights und Fotos ihrer glamourösen Outifts mit ihren Fans. Doch der neueste Beitrag der 32-Jähirgen sorgt nun nicht nur bei ihren Followern für Aufsehen.

Denn auf diese Ankündigung hat die Community des Fernsehstars anscheinend schon lange gewartet. Strahlend blickt Amira in die Kamera, die Moderatorin trägt eine bauchfreie hellblaue Bluse und eine schlichte blaue Jeans. In der Hand hält sie einen Schneebesen, der einen ersten Hinweis auf das Format gibt, für das sie zuletzt vor der Kamera stand.

Enthusiastisch verkündet Amira Aly: „LET‘S BAKE! 🥳 Ich bin dabei und ich freu mich so sehr! “ Die großen Neuigkeiten sind raus: Der Fernsehstar wird in der kommenden Folge vom „Großen Promibacken“ am Herd stehen. Und lange müssen ihre Fans nicht mehr warten, denn die langersehnte Episode wird bereits am 19. Februar zur Primetime auf Sat.1 ausgestrahlt werden.

Nach einer kleinen TV-Pause freut sich ihre Community nun umso mehr, die Powerfrau bald wieder auf den Fernsehbildschirmen bewundern zu können. Unter dem Instagram-Beitrag finden sich reihenweise freudige Kommentare wieder, Amiras Fans schreiben unter anderem:

„Gestern dachte ich erst, warum macht Amira da nicht mit und zack! Viel Erfolg! Du rockst das sicher!“

„Kann es kaum erwarten, dich in Action zu sehen und bin unglaublich stolz auf dich.“

„Ich glaube wir sehen hier schon die Backkönigin! Freue mich schon aufs Schauen!“

„Herzlichen Glückwunsch! Das Format passt so gut zu dir. Du bist eine wahre Torten-Queen.“

„Ich hätte mir niemand besseren für meine absolute Lieblingssendung vorstellen können!!!“

Über so viel positives Feedback freut sich die Moderatorin garantiert.

Wie sich Amira Aly in der großen Back-Show schlagen wird, bleibt erstmal abzuwarten. An Motivation scheint es dem Fernsehstar auf keinen Fall zu fehlen.