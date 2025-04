Maite Kelly lässt die Bombe platzen – jetzt darf es jeder wissen

Maite Kelly gehört in der Schlagerwelt zu den ganz Großen. Die Sängerin feiert mit ihrer Musik riesige Erfolge und ist gern gesehener Gast in diversen Schlagersendungen, wie beispielsweise in der „Giovanni Zarrella Show“ oder bei den „Schlagerchampions“.

Obwohl Maite Kelly seit Jahren in der Öffentlichkeit steht und hierzulande ein riesiger Star in der Branche ist, ist ihr eins sehr wichtig: Privates soll privat bleiben.

Nur selten gibt die 45-Jährige ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen. Doch nun macht sie überraschenderweise eine Ausnahme – und das ausgerechnet beim Thema Beziehungsstatus.

Maite Kelly plaudert aus dem Nähkästchen

Bei der Eröffnung des ersten Schlagercafés Deutschlands in Düsseldorf zeigt sich Maite Kelly wie so oft mit einem zufriedenen Lächeln auf dem roten Teppich. Die Frohnatur scheint an diesem Abend jedoch besonders zu strahlen – und das hat einen bestimmten Grund, wie sie im Interview mit RTL verrät.

„Ich war nie lange auf dem Singlemarkt und der Singlemarkt momentan ist sehr unattraktiv für mich“, deutet die 45-Jährige zunächst an. Die Frage, ob sie demnach liiert sei, beantwortet sie nicht direkt. Doch folgender Satz lässt trotzdem tief blicken: „Es kümmert sich jemand sehr gut um mich. Das Leben ist zu schön, um sich das Leben verderben zu lassen.”

Seit rund sieben Jahren gilt die Schlagersängerin als Single. Ist damit jetzt Schluss? Genauere Details zu ihrem „Mystery Man“, wie sie ihn nennt, gibt es allerdings nicht. „Ich halte alles Private heilig. Das ist wichtig. Mittlerweile ist Privatsphäre ein Luxusgut“, betont die ehemalige „Let’s Dance“-Gewinnerin.