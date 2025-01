Maite Kelly macht es offiziell – „Weil ich nicht anders konnte“

Maite Kelly gehört zu den ganz Großen der Schlagerbranche. Ihre Fans dürfen sich regelmäßig über neue Musik der 45-Jährige freuen. Im kommenden Jahr geht sie sogar auf große Live-Tour und feiert gemeinsam mit ihren Fans zu den größten Hits bei ihren Konzerten.

Doch bevor es so weit ist, hat die Schlagersängerin eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans. Auf Instagram lässt Maite Kelly die Bombe platzen und löst eine Welle der Begeisterung bei ihren Followern aus.

Maite Kelly macht es offiziell

Für Maite Kelly sind ihre Fans das Wichtigste. Das beweist die 45-Jährige immer wieder mit ihren Aktionen und Videos auf Instagram. Die Treue belohnt sie jetzt mit einem neuen Lied, welches sie Freitagnacht (10. Januar) veröffentlicht. „Der Mann an der Geige. Weil ich nicht anders konnte, wird mein neuer Song gedroppt“, schreibt sie in der Ankündigung auf Instagram dazu.

Der Titel ist ein Vorgeschmack auf die kommende Tour-Edition ihres Erfolgsalbums „Nur Liebe XXL“, die am 31. Januar erscheinen soll. Ihre Fans sind nach dieser Ankündigung völlig aus dem Häuschen, wie ein Blick in die Kommentare des Instagrambeitrags deutlich macht.

Maite Kelly sorgt für Begeisterung

Wie immer freut sich die Fangemeinschaft von Maite Kelly über neue Musik ihres Idols. Dieser Song scheint allerdings besonders gut anzukommen:

„Liebe Maite, vielen Dank für den wunderschönen neuen Song. Ich hätte direkt Tränen in den Augen. „

„Was für eine starke Nummer! Einsame spitze! Chapeau Maite!“

„Bravo. So schön wie noch nie! Mir kommen die Tränen! So schön und gefühlsvoll!“

„Ein neuer Hit ist geboren! Vielen Dank, dass du uns diesen wundervollen neuen Song schenkst. Er geht sofort ins Ohr.“

Und es gibt noch eine gute Nachricht: Maite Kelly wird ihren neuen Song „Der Mann an der Geige“ am Samstagabend (10. Januar) live in der ARD präsentieren. Sie ist nämlich zu Gast bei den „Schlagerchampions 2025“, die von ihren Kollegen Florian Silbereisen moderiert wird.