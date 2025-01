Helene Fischer: Zoff nach Video – „Habt all das im Hinterkopf“

Es ist immer wieder dasselbe Spiel. Wenn eine prominente Person ein Video oder Foto in den sozialen Medien teilt, in dem sie nicht geschminkt, ausgefallenere Klamotten oder gar wenige Klamotten trägt, rauscht die Kommentarflut heran. Das ist auch bei einem Megastar wie Helene Fischer nicht anders.

Die hatte in einer Pause ihrer ZDF-„Helene Fischer Show“ ein Video für Instagram aufgenommen. War darauf ungeschminkt. Ein gefundenes Fressen für die, die ihr wahlweise Falten oder ein fortgeschrittenes Alter unterstellen wollten. Unfug natürlich. Auch ungeschminkt sieht die Schlagerkönigin toll aus. Mal ganz davon abgesehen, dass es allein ihre Entscheidung ist, wie sie sich gerne zeigen möchte.

Üble Aussagen gegen Helene Fischer

Das sieht auch Influencerin Louisa Dellert so. Die nämlich nahm das Video von Helene zum Anlass und eine klare Botschaft an alle Frauen zu senden. „Das Traurige ist ja, dass die Menschen, die das kommentieren, wirklich Gefallen daran haben, das darunter zu schreiben. Und nur mal zur Info: Das sind nicht irgendwelche unreflektierten Meinungsäußerungen. Solche Kommentare werden von Männern oft als strategisches Mittel genutzt, um Macht und Kontrolle auszuüben“, so die 35-Jährige.

Männer, so Dellert weiter, würden sich so über Frauen erheben wollen. Derlei Kommentare sollen ganz bewusst verletzen, um das „Selbstbewusstsein zu destabilisieren“. „Vor allem Männer wollen, dass wir uns durch solche Aussagen weniger wertvoll fühlen“, so die Influencerin.

„Bitte habt all das im Hinterkopf“

Ihr Appell: „Bitte habt all das im Hinterkopf, wenn dieses Jahr wieder irgendein Jürgen, Günther, Wolfgang oder ein Karlchen euch probieren, kleinzumachen, indem sie euer Aussehen bewerten.“

Bei ihren Followern kamen die klaren Worte gut an. „Das kommt denen auch gar nicht in den Kopf, dass es im Leben einer Frau vielleicht nicht ausschließlich darum geht, von Männern für schön, jung und dünn gehalten zu werden“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Oder: „Ich verstehe nie, was den Leuten (vor allem Männern) dieses abwertende Verhalten bringt. Und natürlich wird oft nur gegen Frauen geschossen. Einfach traurig!“