„Frühstücksfernsehen“: Lang ersehntes Comeback – „Endlich mal wieder“

Für viele Deutsche gehört es genauso zu einem gelungenen Morgen wie der Kaffee und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen: Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Die erfolgreiche Morning-Show ist aus der Routine vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Jeden Morgen führen Moderatoren durch die vielfältigen Themen des Tages und geben nützliche Tipps, um den Alltag etwas einfacher zu machen.

Die Moderatoren der Sat.1-Sendung tragen einen wesentlichen Teil zu dem Sehvergnügen der Zuschauer bei. Im Wechsel moderieren Matthias Killing und Alina Merkau, Marlene Lufen und Chris Wackert oder Daniel Boschmann und Karen Heinrichs die beliebte Sendung. Wen Sat.1 nun zurück vor die Kamera holt, bringt Fans zur Aufruhe.

Ein altes Gesicht im „Frühstücksfernsehen“

Der neueste Instagram-Post des „Frühstücksfernsehen“ beinhaltet eine Ankündigung, auf die Fans sicherlich bereits gewartet haben. Die Morning-Show holt Aushilfsmoderator Jochen Schropp zurück vor die Kamera! Gemeinsam mit Moderatorin Martina Reuter wird er am kommenden Sonntag (13. August) von 9:00 bis 10:30 Uhr die Sendung moderieren. „Gute Laune am Sonntag gibt es dieses Mal von Martina Reuter und Jochen Schropp – also nicht verpassen!“, verkündet das Social-Media-Team der Sat.1-Sendung freudig.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jochen Schropp kann es kaum erwarten

Auch Jochen Schropp ist ganz außer sich vor Freude, schließlich ist seine letzte Moderation des „Frühstücksfernsehens“ schon ein Weilchen her. Der Moderator teilt die Ankündigung in seiner Instagram-Story und schreibt: „Juhuuu, ich freue mich, am Sonntag endlich mal wieder das Frühstücksfernsehen moderieren zu dürfen.“ Mit so viel Vorfreude kann die Sonntags-Ausgabe der Sendung ja eigentlich nur gut werden. Lediglich einige Fans der Sat.1-Sendung sind sich da nicht ganz so sicher.

Sicherlich hat jeder Zuschauer seine ganz eigenen Lieblingsmoderatoren der Sendung. Besonders an die Gesichter, die regelmäßig über den Bildschirm flimmern, sind die treuen Fans der Sendung gewöhnt. Daher ist es nicht sonderlich überraschend, dass die große Ankündigung des „Frühstücksfernsehens“ gemischte Gefühle hervorruft. Einige Zuschauer freuen sich über das morgige Duo, ein Fan kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Perfekt! Der charmante Jochen und Martina mit ihrem Wiener Schmä. Gute Wahl!“ Doch auch Kritik an der Auswahl der Moderatoren zeichnet sich ab, eine Zuschauerin schreibt: „Da muss ich ja länger schlafen, so bis 11 Uhr, weil die beiden gehen gar nicht.“ Bei so einer großen Anzahl an Zuschauern kann man es wohl nicht jedem recht machen.

Mehr Nachrichten:

Wer sich selbst ein Bild von der Moderation des Duos machen möchte, schaltet Sonntag von neun bis 10.30 Uhr Sat.1 ein.