„Frühstücksfernsehen“: Wirbel um Martina Reuter! Davon wusste bisher noch keiner

Das Moderatoren-Karussel vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ dreht sich wöchentlich aufs neue. Und nur, weil ein Moderatoren-Duo durch die Woche führt, heißt das noch lange nicht, dass es auch am Sonntagmorgen das Publikum begrüßt.

Nach Matthias Killing und Marlene Lufen durften am Sonntag (23. April) Martina Reuter und Benjamin Bieneck ran. Und als gäbe es beim „Frühstücksfernsehen“ nicht schon genügend Show-Inhalte, über die die beiden sprechen könnten, fand Bieneck jetzt auch noch etwas raus, von dem bislang keiner etwas wusste.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator ist ganz aus dem Häuschen

Das Moderatoren-Duo hat es sich auf der Couch bequem gemacht. In der Instagram-Story der Show lässt Bieneck die Fans der Sat.1-Sendung dann wissen: „Ich habe heute Dinge erfahren, ich weiß gar nicht, ob ich die wissen wollte. Und zwar über Martina Reuter.“

Es klingt, als wäre hier einiges im Argen bei der Moderatorin. Dann klärt ihr Kollege auf: Es geht um etwas ganz Persönliches und zwar ihren Namen. Denn: „Martina Reuter heißt nämlich nicht nur Martina Reuter, sondern sie heißt, Martina, jetzt kommt’s – Edeltraut Reuter“, platzt es aus ihm heraus.

Martina Reuter ist ganz verliebt in ihren Namen

Dazu schreibt das Social-Media-Team der Sendung: „Das wussten wir noch nicht über Martina Reuter.“ Besser spät als nie erfahren die Anwesenden am Set jetzt, dass Martina einen zweiten Vornamen hat. Auf den sie anscheinend auch mehr als stolz ist. „Das ist mein zweiter Name. Ich finde den ehrlich gesagt wunderschön“, sagt die Moderatorin, jetzt wo das Geheimnis gelüftet ist.

Sie ist sich sicher: „Der kommt wieder in Mode.“ Kollege Bieneck steht dem ganzen eher skeptisch gegenüber und sagt: „Davon gehe ich jetzt nicht aus.“ Diese Aussage sitzt, dürfte aber nicht ganz unzutreffend sein. Der Name Edeltraut kommt aus dem Althochdeutsch und belegte 2012 mit Platz 183 seine beste Platzierung in der Rangliste der häufigsten weiblichen Babynamen. Damit ist der Name vor allem eins: ausgefallen – gleichwohl heute nur noch selten in der engeren Auswahl.

Da kann Benjamin Bieneck mit seinem Zweitnamen, Alexander, nicht mithalten. „Eigentlich süß“, muss der schließlich auch anerkennend eingestehen. Noch süßer wird es allerdings, wenn man den Spitznamen dazu hört. Martina verrät: „Du könntest auch zu mir ‚Traudel‘ sagen.“