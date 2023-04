„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing plaudert bizarres Detail aus – „Ich war ein Lustsklave“

Für viele Zuschauer des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sind die Moderatoren ihr täglicher Weckruf am Morgen. Ab 5.30 Uhr begleiten Marlene Lufen, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Co. die Fans der Sendung bei ihrem Start in den Tag und wollen dabei für gute Laune sorgen.

Wie es in einer Talk-Show nun mal Gang und Gebe ist, verraten die Moderatoren während der Sendungen auch mal das ein oder andere private Detail über sich. Doch was Matthias Killing am Dienstagmorgen (18. April 2023) seinen Kollegen im „Frühstückfernsehen“ erzählt, ist auf den ersten Blick dann vielleicht doch zu intim. Oder doch nicht?

„Frühstücksfernsehen“-Moderator hat Theater gespielt

Man lernt im „Frühstücksfernsehen“ immer wieder was dazu. Oder wussten sie zum Beispiel, dass Matthias Killing in stolzen 130 bis 150 Vorstellungen der Oper „Die Zauberflöte“ mitgespielt hat? Selbst für seine Kollegen Marlene Lufen und Lukas Haunerland ist diese Information neu. Dementsprechend neugierig sind die beiden auch.

Lukas möchte nämlich gleich wissen, welche Rolle Matthias Killing damals in der Inszenierung des Hagener Stadttheaters gespielt hat. Etwa die Hauptrolle „Papageno“ oder „Die Königin der Nacht?“ Nicht ganz, wie der Moderator anschließend beichtet: „Mitte der 90er Jahre war ich ein Lustsklave.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Frühstücksfernsehenn“-Team prustet los

Nachdem Matthias also aufgeklärt hat, in welcher Rolle man ihn damals gesehen hat, können sich Lukas und Marlene nicht mehr halten und lachen laut drauf los. Es ist vor allem die Art und Weise, wie der Moderator diese Geschichte mit seinen Kollegen teilt.

Denn Matthias Killing ist sichtlich stolz auf diese Rolle in der Oper, die er im Hagener Stadttheater einst gespielt hat. Doch wer jetzt denkt, dass Matze auch noch singen kann, der irrt sich. Denn sein Part als „Lustsklave“ war lediglich eine Sprechrolle, wie er in dem Instagram-Video betont.

Mehr News:

Am Montagmorgen überraschten die Moderatoren die Sat.1-Zuschauer mit einer skurrilen Nachricht. Einer der drei „Frühstückfernsehen“-Stars hat eingenässt.