„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 verkündet frohe Botschaft! Reaktion der Fans spricht Bände

Von montags bis freitags schalten Tausende Fans beim „Frühstücksfernsehen“ ein, um mit den Moderatoren in den Tag zu starten. Zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr gibt es neben den aktuellen News aus der ganzen Welt auch leckere Rezepte für die Zuschauer. Doch meistens sie die Moderatoren der Grund, wieso so viele Menschen zuschauen. Denn sie garantieren gute Laune.

Am Sonntag wird es dann auch auf Instagram spannend. Denn da erfahren die insgesamt 537.000 Follower, welches „Frühstücksfernsehen„-Moderationsduo in der Folge-Woche am Start ist. Während diese Verkündung schon häufiger für Diskussionen unter den Zuschauern geführt hat, sind diese sich nun bei den aktuellen beiden einig.

„Frühstücksfernsehen“: Moderatoren der Woche sind gute Freunde

Sie gelten unter den Zuschauern als das Dream-Team des „Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen und ihr Kollege Daniel „Boschi“ Boschmann sind ein eingespieltes Duo vor der Kamera. Und auch dahinter scheinen sich die beiden gut zu verstehen.

Gemeinsam haben sie schon so einiges in den vier Wänden des Sat.1-Studios erlebt: Von Pannen, bei denen sie plötzlich improvisieren müssen, bis hin zu Lachanfällen, bei denen sich keiner von beiden halten kann. Die Zuschauer merken, dass zwischen ihnen einfach Harmonie herrscht. Dementsprechend glücklich sind sie, als bekannt wird, dass Marlene und „Boschi“ in der Woche vom 7. – 11. August moderieren werden.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuschauer freuen sich riesig

In den Kommentaren unter dem Verkündungs-Post auf Instagram kriegen sich die Fans kaum noch ein. Sie sind sich einig, dass diese Woche gemeinsam mit Marlene Lufen und Daniel Boschmann nur gut werden kann:

„Dreamteam. Da wird natürlich eingeschalten!“

„Wie ich mich freue! Boschi und Marlene sin das beste Team. Da wird auf jeden Fall eingeschaltet.“

„Na, da fängt die Woche ja schon mal sensationell an.“

„Das wird ja wieder eine tolle Woche und ich hoffe auch wieder mit Lachanfällen:“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr im TV.