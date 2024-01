„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen zieht alle Blicke auf sich – und erntet Lacher

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist mittlerweile Kult. Zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr gibt es neben den aktuellsten Nachrichten aus der ganzen Welt auch leckere Rezepte für die Zuschauer. Die Moderatoren sorgen nebenbei mit lustigen Aktionen im Studio für gute Laune in den frühen Morgenstunden.

In jeder Sendung empfangen die „Frühstücksfernsehen„-Moderatoren aber auch prominente Gäste im Sat.1-Studio und kommen mit ihnen ins Gespräch. Die Inhalte der Sendung werden anschließend auch in den sozialen Medien geteilt. Da darf das ein oder andere Foto mit den Gästen natürlich nicht fehlen. Doch ein Bild sorgte am Donnerstag (11. Januar) für Lacher im Netz. Schuld daran ist ausgerechnet Publikumsliebling Marlene Lufen.

„Frühstücksfernsehen“ begrüßt Serien-Stars

Am Donnerstag saßen die Schauspieler Till Demtrøder und seine Kollegin Vanessa Eckart auf dem „Frühstücksfernsehen“-Sofa. Gemeinsam mit Marlene Lufen und Daniel Boschmann haben sie über die neue Sat.1-Serie „Küstenrevier“ gesprochen, in der sie mitspielen.

Als Erinnerung an dieses Gespräch gab es im Anschluss ein Foto der vier für Follower auf Instagram. Ausgerechnet Marlene Lufen zieht mit ihrem Outfit alle Blicken auf sich. Sie trägt eine Kombination aus weiß-rosa gestreiftem Oberteil und der dazu passenden Hose. Doch statt Komplimente kassiert die Moderatorin Lacher von Seiten der Fans.

„Frühstücksfernsehen“-Fans können nur schmunzeln

Beim Anblick von Marlene Lufen können es sich einige Fans des „Frühstückfernsehen“ einfach nicht verkneifen. Ihr Outfit sorgt für Lacher in den Kommentaren:

„Marlene sieht aus, als hätte sie einen Schlafanzug an.“

„Marlene sah heute aus, als hätte sie vergessen, ihren Schlafanzug auszuziehen.“

„Warum hat Boschi nicht an der Pyjama-Party teilgenommen? Aber Marlene sieht mit allem gut aus!“

„Marlene im Schlafanzug! Wer zu spät auf die Arbeit kommt, den bestraft das Leben.“

„War Marlenchen heute spät dran? Oder warum ist sie sonst mit dem Schlafanzug unterwegs?“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr.