Borussia Dortmund: Nächste Guirassy-Gala – nach Abpfiff zieht er alle Blicke auf sich

Borussia Dortmund kann nach dem 3:2-Erfolg gegen Gladbach durchatmen. Der BVB konnte den erhofften Schwung aus dem Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona mitnehmen – und sich somit wieder an das internationale Geschäft heranpirschen.

Einer der Spieler des Spiels war einmal mehr Serhou Guirassy. Der Guineer leitete mit seinem 1:1-Ausgleichstreffer die Aufholjagd von Borussia Dortmund ein und zeigte auch abseits dessen eine starke Leistung. Nach Abpfiff der Partie zog der Spieler dann alle Blicke auf sich.

Borussia Dortmund: Guirassy feiert mit Sonnenbrille im Regen

Das Wetter meinte es am Sonntagabend (20. April) nicht gerade gut mit den Zuschauern im Signal Iduna Park. Eine dicke Regenfront zog über das Dortmunder Westfalenstadion einher und ließ Spieler und Fans ordentlich nass werden. Das tat der Freude des BVB über die drei Punkte jedoch keinen Abbruch. Viel mehr feierten die Schwarz-gelben umso ausgelassener. Das galt vor allem für Serhou Guirassy.

Denn der freute sich über den Sieg und seinen 29. Saisontreffer offenbar so sehr, dass er sich nach dem Spiel eine Sonnenbrille schnappte und mit ihr vor der Südtribüne posierte. Bei seinen Mitspielern sorgte das für lachende Gesichter. Doch was steckt hinter der Aktion von Guirassy?

Europa vor Augen

Sicher ist das nicht. Jedoch zeigte sich der 29-Jährige bereits im Trikot des VfB Stuttgart mit Sonnenbrille. Dort schaffte Guirassy mit den Schwaben in der letzten Saison den Einzug in die Champions League, es folgte einer Feier in der heimischen MHP-Arena, bei der Guirassy ebenfalls eine Sonnenbrille mit der Aufschrift „Champions League“ trug.

Ganz so weit ist er mit dem BVB derzeit zwar noch nicht, jedoch darf sich die Borussia nach dem Gladbach-Sieg wieder berechtigte Hoffnungen auf einen Platz unter den besten Vier machen. Es liegt nun auch an Guirassy, dieses Ziel vier Spieltage vor Saisonende nicht aus den Augen zu verlieren.