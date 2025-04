Nach Quoten-Pleite – stellt Sat.1 DIESES Kult-Format bald ein?

Seit knapp 16 Jahren gibt es nun schon das Sat.1-Format „The Biggest Loser“. In dieser langen TV-Geschichte verhalf die Show zahlreichen stark übergewichtigen Menschen zu einer echten Lebensveränderung und zu beeindruckenden Abnehmerfolgen.

Gleichzeitig unterhielt das Format ein breites Publikum und diente vielen als Motivationsschub. Doch inzwischen scheint der Erfolg allmählich zu verblassen. Die Quoten sinken, die Zukunft wirkt ungewiss. Müssen Fans mit Veränderungen rechnen?

Auf Nachfrage von „DER WESTEN“ gab der Sender ein klares Statement ab.

Sat.1: Alle aktuellen Entwicklungen rund um „The Biggest Loser“

Am Montag (14. April) zur Primetime um 20.15 strahlte der Sender Sat.1 das Finale von „The Biggest Loser“ aus. Üblicherweise flimmerte es sonst immer am Sonntag am Vorabend um 17.45 Uhr über die TV-Bildschirme.

++ Auch interessant: Sat.1 macht es offiziell – bald ist es wieder so weit ++

Doch der neue Sendeplatz zahlte sich nicht aus: Nur 960.000 Zuschauer schalteten ein, deutlich weniger als am Sonntag davor, als noch 1,2 Millionen dabei waren. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 5,5 Prozent enttäuschend aus.

Insgesamt kam die Staffel auf durchschnittlich 6,8 Prozent – ein Wert, der unter den Erwartungen liegt. Nach diesen Zahlen dürfte „The Biggest Loser“ wohl vor einer ungewissen Zukunft.

Was müssen sich die Fans merken?

Doch wie stufte der Sender Sat.1 die aktuelle Entwicklung ein? Auf Nachfrage von „DER WESTEN“ hieß es lediglich: „Wie es mit „The Biggest Loser“ weitergeht, geben wir rechtzeitig bekannt.“

Eine Äußerung, die die Unwissenheit um die Zukunft des Formats weiterhin verstärken dürfte. Schlussendlich müssen die Fans sich noch weiterhin gedulden, bis sie eine klare Zukunftsaussicht erhalten.