Frank Rosin spoilert „Rosins Restaurants“-Folge: Er greift zu außergewöhnlichen Methoden

Den Traum von der Selbstständigkeit träumen viele Deutsche. Doch was passiert, wenn er sich nach einer Weile als Albtraum entpuppt? Im Fall der Teilnehmer der Kabel1-Sendung „Rosins Restaurants“ ist genau dieses Szenario eingetreten. Die Protagonisten haben sich ihren Lebenstraum erfüllt und ein eigenes Restaurant eröffnet. Doch von vollen Gasträumen und guten Umsätzen ist nichts mehr übrig geblieben.

In solch einem Fall eilt niemand Geringeres als Fernsehkoch Frank Rosin zur Hilfe. Der erfolgreiche Restaurantbesitzer und Gastronom hilft den Teilnehmern im Rahmen seiner Kabel1-Serie dabei, ihren Lebenstraum nicht aufgeben zu müssen. Nach einem Rundum-Coaching erstrahlen die Gasthäuser meist in neuem Licht. Zu welchen außergewöhnlichen Methoden Rosin in den neuen Folgen zu greifen scheint, überrascht die Fans der Serie.

Frank Rosin trifft ungewöhnliche Entscheidung

Gastronom Christoph betreibt ein Restaurant im hessischen Eiterfeld Leibolz, das gibt Frank Rosin in seiner neusten Instagram-Story bekannt. Fernsehkoch Rosin reiste in den kleinen Ort, um das Restaurant von Christoph zu retten. Was Fans hier sehen können, ist ein Spoiler für die in naher Zukunft erscheinenden Folgen von „Rosins Restaurants“. Der 57-Jährige verschwendet keine Sekunde und greift direkt zu außergewöhnlichen Methoden, um den Lebenstraum seines Schützlings wiederzubeleben.

Was direkt auffällt, ist das ungewöhnliche Setting, in dem Rosin mit seinen rund 200.000 Followern spricht. Der Unternehmer befindet sich vor einem Food-Truck! Er berichtet: „Christoph benötigt Hilfe. Wir haben hier einen Food-Truck aufgebaut.“ Inwiefern diese Idee neues Leben in das Restaurant des Teilnehmers bringen soll, bleibt abzuwarten.

Frank Rosin beendet seine Ansprache mit einem Aufruf an seine Follower: „Wenn ihr ein Restaurant habt oder jemanden kennt der Hilfe braucht, dann meldet euch bei mir!“ Schützling Christopher nickt zustimmend und bestätigt die Freundlichkeit des Fernsehteams. Die Fans von Fernsehkoch Rosin können sich also auf die neuen Folgen ihrer Lieblingsserie freuen.