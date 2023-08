„Grill den Henssler“: Als Tim Mälzer IHN im Publikum sieht, gibt es kein Halten mehr

Dem deutschen Regenwetter zum Trotz lief am heutigen Sonntag (6. August) zur Prime-Time eine neue Ausgabe des Sommer-Specials der beliebten VOX-Show „Grill den Henssler“. Der bekannte Fernsehkoch Steffen Henssler tritt dieses Mal gegen seinen Erzfeind und Kollegen Tim Mälzer an. Gekocht wird in vier Gängen, Zuschauer können sich neben kulinarischen Highlights auf Wortgefechte zwischen den beiden Spitzenköchen freuen. Der Sieg wird sich hier nur selbst gegönnt.

Nach einem energievollen Start in die Show widmen sich Henssler und Mälzer der ersten Koch-Challenge: dem Impro-Gang. Hier müssen die beiden Fernsehköche aus auf den ersten Blick nicht zusammenpassenden Zutaten ein neues Gericht zaubern – und das unter Zeitdruck! Für gewöhnlich herrscht zu diesem Zeitpunkt höchste Konzentration. Doch plötzlich entdeckt Mälzer eine Person im Publikum, die ihn komplett aus der Fassung bringt.

„Grill den Henssler“: Mälzer traut seinen Augen kaum

Wen der Fernsehkoch und Kochbuchautor mitten in der Menge erblickt, kann er zunächst selbst nicht glauben. Nach einer kurzen Schockstarre eilt der 52-Jährige ins Publikum und schließt den jungen Mann in die Arme. Auch Moderatorin Laura Wontorra ist zunächst verwirrt und fragt Mälzer, ob er den Mann kennen würde. Mälzer antwortet aufgeregt: „Ja, wir kennen uns! Das ist mein erster Auszubildender gewesen. Philipp hat schon als kleiner Bauernlümmel bei mir angefangen, wahnsinnig keckes Kerlchen. Unfassbar fleißig, sehr talentiert.“ Er verkündet stolz, dass Philipp nun Küchenchef in Magdeburg sei. Als Wontorra den Spitzenkoch auf die ablaufende Zeit aufmerksam machte, reagierte dieser, immer noch im Freudentaumel, trotzig und entgegnete: „Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht.“ Anscheinend nicht einmal die Chance auf den Sieg kann diesen emotionalen Moment des Wiedersehens abkürzen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Tim Mälzer: Nun braucht er Hilfe

Mälzer nutzt die unerwartete Gelegenheit und bittet seinen ehemaligen Auszubildenden Philipp um Inspiration zur Verarbeitung der Zutaten des Impro-Ganges. Der Fernsehkoch animiert den jungen Mann mit den Worten: „Komm Philip, zeig was ich dir beigebracht hab!“ Nun kann Philipp sein über die Jahre ausgebautes Wissen unter Beweis stellen, schließlich möchte er sein Vorbild nicht enttäuschen. Es folgt eine ausgeklügelte Beschreibung eines möglichen Gerichts, dem Mälzer mit Freude lauschte.

Doch auch solch ein emotionaler Moment hat ein Ende, Mälzer begibt sich wieder an seinen Herd und ruft nochmal in Richtung Publikum: „Geil, dass du da bist!“ Er habe im Hotel bereits das Gerücht gehört, aber nicht ernsthaft geglaubt, dass er seinen ehemaligen Auszubildenden heute in die Arme schließen könne. Spätestens als der Fernsehkoch verkündet wie stolz er auf Philipp sei, stehen auch dem jungen Mann die Tränen in den Augen. In Anbetracht eines so emotionalen Wiedersehens, wird der Sieg der heutigen Show beinahe nebensächlich.