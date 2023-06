Ein Open Air Konzert im Sommer, dann kann doch eigentlich nichts schief gehen – oder doch?

Schlagerstar Florian Silbereisen kann davon ein Lied singen. Denn die Show „Schlager, Stars und Sterne“ im Jahr 2018 fiel wortwörtlich ins Wasser. Gesehen hat diese Szenen niemand – bis jetzt!

Florian Silbereisen: DAS hat noch kein Zuschauer gesehen

Laue, warme und vor allem trockene Sommerabende und -nächte – diese Bedingungen wünscht sich wohl jeder Künstler für seine Open-Air-Show. Doch das Wetter kann einem gerade in Deutschland auch mal einen Strich durch die Rechnung machen. Ein bisschen Regen stecken die meisten Fans wohl noch gut weg, doch wenn es am Himmel richtig zur Sache geht, ist nicht einmal eine Show von Florian Silbereisen davor geschützt.

So geschehen im Jahr 2018. Da hatten Florian Silbereisen und sein Team zu „Schlager, Stars und Sterne“ geladen. Nach Österreich. Das Event sollte in traumhafter Kulisse eine idyllische Schlossparty werden. Doch das Wetter hatte andere Pläne. Zumindest für die Generalprobe. Heftiger Regen und heftiges Gewitter funkten gewaltig dazwischen. Wie der MDR berichtet, ließ der Wolkenbruch die „Bühnenauftritte zu einer wahren Wasserschlacht werden“.

MDR zeigt besondere Schlager-Momente

Die Folge: Die Generalprobe musste abgebrochen werden! Die Aufnahmen, die es davon gibt, wurden bislang nie gezeigt. Doch das will der MDR jetzt ändern. Am Freitag (9. Juni) zeigt der Sender ab 20.15 Uhr „die verrückten Schlagershow-Highlights“. Dort gibt es dann neben der Aufzeichnung aus Österreich auch noch einen Schwenker zum „Schlager des Sommers“ aus dem Jahr 2019. Auch da erwischte ein heftiges Gewitter Florian Silbereisen und Co. Die Show musste sogar abgebrochen werden!

Man könnte meinen, dass die Fans nachhause geflüchtet sind. Doch die Anhänger von Florian Silbereisen und den anderen Künstlern harrten in ihren Autos aus. Und zwar so lange, bis das Unwetter sich verzogen hatte und die Show weitergehen konnte. Ein Musik-Moment, der wohl für alle unvergesslich war – und der ebenfalls seinen Platz in der MDR-Sendung finden wird.