Ben Zucker: Irres Geständnis! Schlagerstar hat überraschendes Hobby

Musiker Ben Zucker hat aktuell jede Menge um die Ohren. Seit der 40-Jährige 2017 beim „Schlagercountdown“ von Florian Silbereisen mit seiner ersten Single den Durchbruch schaffte, ist Ben Zucker aus der Branche nicht mehr wegzudenken.

Egal ob Auftritte bei TV-Shows von Mario Barth oder der „Schlagernacht des Jahres“, Konzerte auf eigener Tour oder mit Helene Fischer – eine Pause scheint der „Heue nicht“-Interpret erstmal nicht eingeplant zu haben: Schon in wenigen Wochen geht Ben Zucker auf große Sommer-Open-Air-Tour. Und laut „Schlager.de“ will der Schlagersänger auch nach der Tour neue Projekte umsetzen. Die wenige freie Zeit des Stars muss also gut genutzt werden – doch wie er die verbringt, dürfte so manchen Fan überraschen.

Ben Zucker entpuppt sich als Soap-Fan

Im Gespräch mit „Schlager.de“ erklärt Ben Zucker den genauen Plan für seinen perfekten freien Tag. Schließlich sammelte der Musiker genau in dieser Zeit Kraft für seine Leidenschaft, möchte also keine Minute verschwenden.

Deshalb beginnt der Tag schon von Anfang an mit einem bestimmten Ritual. „Erstmal werde ich wach, dann gucke ich die Wiederholung von ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten'“, gesteht der 40-Jährige. Nanu, wer hätte denn gedacht, dass Ben Zucker ein Soapie ist? Die RTL-Serie, die seit über 30 Jahren erfolgreich im TV läuft, erfreut sich wohl auch bei einigen Fans des Sängers großer Beliebtheit.

Man könnte schon fast behaupten, es wäre ein Hobby des Sängers, die Soap zu schauen. Denn nach einer Folge scheint bei ihm noch nicht Schluss zu sein, wie er weiter erzählt. So holt er sich nach der Wiederholung „gemütlich einen Kaffee“ und schaut die Wiederholung danach weiter. Klingt sinnvoll, wird Ben Zucker aufgrund seines vollen Terminplans öfter mehr als eine Folge nachzuschauen haben.

