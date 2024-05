Stefan Mross über wilde Vergangenheit mit Florian Silbereisen: „Haben es krachen lassen“

Stefan Mross, der bei seinen Fans liebevoll als „der Spitzbua“ bekannt ist, und Florian Silbereisen, der Traumschwiegersohn vieler Mütter, teilen mehr als nur die Bühne – sie verbindet eine lebenslange Freundschaft und eine wilde Vergangenheit.

In einem exklusiven Gespräch mit Schlager.de blickt nun Mross zurück auf die gemeinsamen Anfangsjahre im Rampenlicht…

Stefan Mross: Sie machten viel Unsinn

„Wir waren die jungen Wilden“, erinnert sich Mross. „Zu der Zeit war Stefanie Hertel noch nicht meine Partnerin und Florian war der kleine Bub in unserer Runde. Ich war ja der Älteste von uns“, erzählt der Schlagersänger Schlager.de. Die Streiche, die sie sich leisteten, sind legendär. „Besonders auf Tournee in den frühen 2000ern haben wir es richtig krachen lassen. Da wurden schon mal Blumen oder Büsche vor die Zimmertüren unserer Hotels gestellt, dann haben wir geklopft und sind schnell weggelaufen.“

Doch der absolute Höhepunkt ihrer Streiche war wohl der ausgestopfte Elch, den sie durch die Hotelflure schoben. „Wir haben alles gemacht. Wir haben die großen Kollegen auf die Schippe genommen, na, ja – vielleicht sogar verarscht“, lacht Mross. Zu ihren Weggefährten zählten damals Größen wie Heino, Freddy Quinn sowie Marianne & Michael. Trotz der Streiche betont Mross: „Was wir dabei aber nie vergessen haben: unseren Respekt vor den großen Kollegen.“

Diese wilden Zeiten haben Mross und Silbereisen geprägt und ihre Karrieren beeinflusst. Stefan Mross startet nun am 16. Juni in die Jubiläums-Staffel seiner beliebten ARD-Show „Immer wieder sonntags“, die bereits seit 25 Jahren läuft. Fans können sich auf 12 Live-Sendungen freuen, in denen Mross mit gewohnter Frische und vielleicht der einen oder anderen Anekdote aus der wilden Zeit aufwartet.