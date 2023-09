Stefan Mross: Von wegen Promi-Bonus! ARD-Star fliegt aus dem Hotel

Das hat sich „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross sicherlich anders vorgestellt. Beim Check-in eines Hotels kommt es zu unerwarteten Komplikationen, sodass der ARD-Star letztendlich vor die Tür gesetzt wird. Statt in der Unterkunft zu nächtigen, macht sich der 47-Jährige also prompt auf die lange Heimreise nach Bayern. Was war denn da los?

Stefan Mross bei Schlagernacht in Essener Grugahalle

Am 16. September steigt in der Grugahalle in Essen eine große Party! Bei der Schlagernacht kommen zahlreiche Künstler der Schlager-Szene zusammen, um gemeinsam mit dem Publikum zu den größten Hits der letzten Jahre zu feiern. Auch Stefan Mross ist mit von der Partie. Auf Instagram teilt der Moderator ein Video von dem Abend.

Dort sieht man, wie der Ex-Mann von Anna-Carina Woitschack sich hinter den Kulissen auf seinen Auftritt vorbereitet und anschließend der Menge auf der Bühne einheizt. Nach so einem aufregenden Abend voller Emotionen dürfte sich Stefan Mross im Anschluss einfach nur aufs Bett gefreut haben. Doch an der Rezeption seines Hotels kommt das böse Erwachen.

Stefan Mross darf nicht einchecken

Als der 47-Jährige in seiner Unterkunft ankommt, gibt es ein Problem mit der Begleitung des Moderators. Allerdings ist er nicht mit seiner Freundin Eva Luginger unterwegs, sondern mit seinem Vierbeiner! Wie der Veranstalter der Schlagernacht nun gegenüber dem Westfälischen Anzeiger sagt, durfte Stefan Mross aufgrund seines Dackels nicht einchecken: „Dabei hat Stefan ja jetzt keinen großen Rottweiler oder einen Schäferhund. Sein Hund passt in eine kleine Tasche.“

Vonseiten des Hotels ist die Lage allerdings schnell klar. Ein Hotelsprecher äußert sich wie folgt zu den Geschehnissen: „Unsere AGB schreiben vor, dass Haustiere nicht erlaubt sind. Diese Regel gilt für alle – egal ob Promi oder nicht.“ Weiter heißt es: „Den Vorschlag der Kollegin, den Hund anderweitig unterzubringen, hat bei Herrn Mross keinen Anklang gefunden, sodass dieser das Hotel wieder verlassen hat.“ Also ging es nach dem Auftritt sofort wieder nach Hause.