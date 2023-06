Roland Kaiser: Großeinsatz vor Konzert – plötzlich wird es ernst

„Meine Band und ich sind in herrlich-sommerlicher Vorfreude auf die beiden anstehenden Open Air-Shows mit Euch allen da draußen heute in Schwarzenberg und morgen in Kamenz“, ließ Roland Kaiser seine Fans vor dem Konzert in Sachsen im Rahmen seiner Open-Air-Tour noch via Instagram wissen.

Die „herrlich-sommerliche Vorfreude“ dürfte vor Ort dann aber verflogen sein, als kurz vor dem großen Auftritt von Roland Kaiser auf der Hutbergbühne in Kamenz das Hauptzollamt Dresden mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit 20 Beamten und Kontrolleuren des Ordnungsamtes aufschlug.

Roland Kaiser: Vor Konzert tauchte der Zoll auf

Der Schlagerstar ist ein Vollprofi in seinem Job. Mit seinen 71 Jahren stiehlt er so manchem Nachwuchskünstler locker die Show. Die Tickets für seine Konzerte sind bei seinem Publikum heiß begehrt und seine Live-Auftritte oft restlos ausverkauft.

Damit seine Shows reibungslos ablaufen können, bedarf es auch eines großen Teams und einer zuverlässigen Crew. Darüber hinaus gibt es auch immer Firmen, die vor Ort für die Sicherheit und die Verpflegung sorgen und eben die wurden jetzt vom Hauptzollamt Dresden genauer unter die Lupe genommen. Und das anscheinend zu Recht, denn es „wurden vor Ort zahlreiche Verstöße festgestellt.“

Beamte finden jede Menge Verstöße vor

Aufgeschlagen waren die Beamten unmittelbar vor dem Showstart. Von 17 Uhr bis 19 Uhr „wurden rund 100 Arbeitnehmer des Sicherheitsdienstes sowie der gastronomischen Einrichtungen nach ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt“, wie das Hauptzollamt Dresden im Nachgang berichtet.

Die Kontrolle zeigte, dass eine Vielzahl der Angestellten vor allem aus dem Gastronomie-Bereich nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren. Darüber hinaus kam es bei der Erfassung der erforderlichen Angaben zu weiteren Zwischenfällen.

Davon bekamen die Kaiser-Fans anschließend aber nichts mit. Bleibt abzuwarten, ob und wenn ja, welche Konsequenzen die Kontrolle für die „Kaisermania“ haben wird. Immerhin findet das Mega-Event 2023 wieder in Dresden statt. Kamenz liegt 40 Kilometer entfernt.