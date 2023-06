ARD sorgt für Paukenschlag: Konkurrenz für Florian Silbereisen

Normalerweise ist ja Florian Silbereisen in der ARD die Nummer 1 in Sachen Schlager. Doch nun bekommt der sympathische Moderator Konkurrenz. Und das ausgerechnet vom „Bergdoktor“. Ja, richtig gelesen. „Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl wird Florian Silbereisen künftig Schlager-Konkurrenz in der ARD machen. Und das nicht alleine.

Gemeinsam mit ARD-Moderatorin Barbara Schöneberger wird Sigl in diesem Sommer die „Starnacht“ moderieren. Die wurde normalerweise stets in den dritten Programmen übertragen. Doch die Resonanz auf die „Starnacht am Wörthersee“ war scheinbar so gut, dass die ARD die Show ins Hauptprogramm holte.

Florian Silbereisen bekommt Konkurrenz in der ARD

Und das schon in naher Zukunft, wie das Branchenmagazin „DWDL“ nun berichtet. So schlagern Schöneberger und Sigl bereits am 8. Juli im Ersten. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die ARD eine Schlagersendung aus den dritten Programmen schnappt. Man denke nur an die „Beatrice Egli Show“, die zunächst „nur“ in den dritten Programmen, später dann auch in der ARD zu sehen war.

Schlagermäßig unterwegs ist man aber auch bei RTL. So wird der Sender RTLup am 26. Juli 2023 die Schlagernacht des Jahres 2023 zeigen. Mit dabei sind dann Stars der Szene wie DJ Ötzi, Matthias Reim, Vicky Leandros, Ben Zucker, Kerstin Ott, Michelle, Mickie Krause, Frank Zander, Oli.P, Voxxclub, Olaf der Flipper und Tochter Pia Malo, Ramon Roselly, Sarah Engels, Team 5ünf, Stereoact oder Julian Reim angekündigt.

Aufgezeichnet wird die Show bereits am 10. Juni 2023 auf der Berliner Waldbühne. Moderieren werden Ex-„DSDS“-Sieger Ramon Roselly und RTL-Moderatorin Steffi Brungs. Doch auch die Fans von Florian Silbereisen kommen in diesem Sommer nicht zu kurz. So wird es gleich zwei Shows mit dem Starentertainer in der ARD geben.

Silbereisen gehört der Juli in der ARD

Am ersten Juli zeigt die ARD das erste „Schlagerboom Open Air“ aus Kitzbühel. Mit dabei sind unter anderem Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony, Melissa Naschenweng, „Bergdoktor“-Star Mark Keller und Daniela Katzenberger.

Am 15. Juli 2023 folgt dann die „Schlagerstrandparty" aus Gelsenkirchen. Stars für die Show wurden bislang noch nicht bekanntgegeben.