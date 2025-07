Mario Barth teilt Foto mit Florian Silbereisen: „Bevor es wieder Kommentare hagelt“

Es hätte einfach ein nettes Foto sein können. Comedian Mario Barth und Moderator Florian Silbereisen sitzen zusammen in einem Auto. Barth hat den Arm um seinen Kollegen gelegt, beide lächeln in die Kamera. So weit, so gut.

Doch Barth scheint den nächsten Shitstorm schon kommen zu sehen und geht mit Posting des Fotos in die Offensive. „Bevor es wieder Kommentare hagelt von der Instagram-Polizei, das Auto stand“, beschreibt er die Situation mit Florian Silbereisen.

Doch damit nicht genug: „Der Zündschlüssel war abgezogen und wir parkten ordnungsgemäß. Daher ist das Anlegen eines Sicherheitsgurtes nicht Pflicht, weil es kein Flugzeug ist“, so der Komiker in seiner Instagram-Story. Und weil das auch noch nicht zu reichen schien, teilte er das Bild noch bei Instagram und schrieb auch dazu noch ein paar Worte.

„Bevor die Instagram Polizei wieder loslegt, das Auto stand. Zündschlüssel war natürlich abgezogen und sachgerecht verstaut. Selbstverständlich standen wir auf einem, von der Straßenbaubehörde und dem Straßenverkehrsschildamt zugewiesenen und erlaubten Parkplatz, mit genügend Abstand zum Vorder- und Hintermann*. Darum waren wir nicht angeschnallt. *darf man Vordermann noch sagen oder wäre Vordermensch richtiger. Aber was machen dann die, die glauben, sie wären ein Hamster? Lass uns Vorderfahrzeug sagen. Wobei ich ehrlich zu euch sein will, ich habe nicht überprüft, ob das Auto noch fahren kann! Daher ist Fahrzeug ggf. auch falsch. Ich lass’ das überprüfen und sage Bescheid. Jedenfalls war es ein geiler Abend“, so Barth.

Und das ist ja schließlich auch irgendwie das Wichtigste. „Sehr schönes Bild, und saugut, wenn ihr einen geilen Abend hattet“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Ich glaube, beide haben das Herz am rechten Fleck.“ Und ein Dritter schwärmt: „Ich liebe deinen Humor, ansonsten kann man das alles nicht mehr aushalten.“