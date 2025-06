Florian Silbereisen feiert besonderes Jubiläum – „Liegt mir sehr am Herzen“

Für gewöhnlich will Florian Silbereisen Menschen mit seiner Musik und seinen Texten berühren. Doch nun findet der Schlager-Star emotionale Worte, hinter denen ein ernster Grund steckt.

Es geht um schwerkranke Kinder und deren Familien, die Hilfe benötigen. Denn wie manche vielleicht nicht wissen: Florian Silbereisen unterstützt seit Jahren eine ganz bestimmte Einrichtung.

Florian Silbereisen bedankt sich

„Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum! Diese Arbeit liegt mir sehr am Herzen: Im Ronald McDonald Haus und der Oase Passau finden Familien schwer kranker Kinder ein liebevolles Zuhause auf Zeit!“, heißt es von Florian Silbereisen am Sonntag (29. Juni) in einem Instagram-Beitrag.

+++ „Wunderbarer Grund“: Florian Silbereisen verrät, warum Helene Fischer wirklich beim Schlagerbooom fehlt +++

Florian Silbereisen ist Schirmherr der Einrichtung und bedankt sich mit dem Post bei dem Team, das Tag für Tag die Familien in ihrer Notlage so tatkräftig unterstützt. Zu sehen ist der 43-Jährige, wie er inmitten des Teams steht. Denn der Moderator und Schlager-Sänger hat es sich nicht nehmen lassen, zum Ehrentag am Dienstag selbst vorbeizukommen und dem Haus einen Besuch abzustatten. „Wenn ein Kind schwer krank ist, gerät das ganze Leben aus dem Takt. Wir bieten den Familien in dieser schweren Zeit einen Ort zum Ankommen, Durchatmen und Zusammenhalten“, betont in einer Pressemitteilung des Hauses Adrian Köstler, Vorstand der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Elternhaus auf Spenden angewiesen

Im Elternhaus sind die Eltern in unmittelbarer Nähe zur Kinderklinik Dritter Orden Passau, nur wenige Schritte von der Intensivstation entfernt. Es stehen sieben Appartements zur Verfügung. Die Oase ist für ambulante Gäste direkt in der Kinderklinik: Ein Raum zum Krafttanken, Spielen, Durchatmen, offen für Patienten, Geschwisterkinder und Eltern, aber auch für Kollegen aus der Kinderklinik.

Laut der Einrichtung belaufen sich die Kosten pro Nacht und Apartment auf 22,50 Euro. „Diese Kosten, die in der Regel von den Krankenkassen übernommen werden, decken nur einen Bruchteil der tatsächlichen Betriebskosten des Hauses und der Oase“, heißt es. Daher ist die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung auf Spenden und Mithilfe angewiesen.