ARD verschiebt Show mit Florian Silbereisen: Sind SIE schuld?

Eigentlich war alles klar: Am Samstag (28. Juni) sollte „Die große Maus-Show“ wie geplant um 20:15 Uhr in der ARD laufen. Doch nun die kurzfristige Änderung: Die Sendung wird auf den 5. Juli verschoben. Ein offizieller Grund? Fehlanzeige. Dafür wirft der Blick in den Sportkalender Fragen auf: Ebenfalls am Samstagabend (28. Juni) trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft im EM-Finale auf England. Möglich, dass die ARD die Konkurrenz zum Quotengaranten scheut.

Fest steht: Die Vorfreude auf die beliebte Samstagabendshow bleibt bestehen – die Zuschauer müssen sich nur um eine Woche gedulden. Und auch wenn die ARD den Grund für die Verschiebung nicht nennt, dürfte sich das Timing für viele TV-Zuschauer durchaus logisch erklären lassen.

Verschiebung offiziell bestätigt – das sagt der Sender

Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung des WDR: „Die Ausstrahlung von ‚Die große Maus-Show‘ (ursprünglich Samstag (28. Juni) um 20:15 Uhr in der ARD) wird auf nächste Woche Samstag (5. Juli) um 20:15 Uhr verschoben.“

In der Folge begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek zum vorerst letzten Mal die Zuschauer, bevor sie sich in ihre kleine, wohlverdiente Baby-Pause verabschiedet. Passend dazu übernimmt Florian Silbereisen ab der nächsten Ausgabe die Moderation – diesmal schnuppert er bereits als Gast Maus-Show-Luft.

Darauf können die ARD-Fans sich freuen

Neben dem bekannten TV-Moderator sind außerdem Komikerin Anette Frier, Sänger Wincent Weiß, Moderator Jan Köppen, „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa, Moderator Johannes B. Kerner und Schauspielerin Nilam Farooq zu Gast.

Die Show bleibt ihrem erfolgreichen Konzept treu: Kinder stellen kluge Fragen, die prominente Gäste beantworten sollen. Der 12-jährige Luca möchte wissen: „Wie entsteht ein Ohrwurm? Und vor allem: Wie wird man ihn wieder los?“ „Woher weiß die Milch, welcher Käse sie werden soll?“ – das möchte Käse-Liebhaberin Antonia gerne wissen. Simon stellt außerdem die Frage: „Können Babys in Mamas Bauch eigentlich schon etwas schmecken?“ Diese Frage passt wie die Faust aufs Auge zu Esther Sedlaczeks bevorstehender Babypause.

Neben der Moderatorin und ihrem Vertreter Florian Silbereisen sind außerdem auch die Maus-Experten Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann mit von der Partie. Wer also wissen will, wie ein Ohrwurm entsteht oder ob Babys im Bauch schon schmecken können, sollte sich den neuen Sendetermin vormerken.