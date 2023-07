Schlagerstrandparty, Schlagerboom, Schlagercomeback – immer wieder verzaubert Florian Silbereisen die Schlagerfans mit seinen „Festen“ in der ARD. Die gesamte Schlagerszene kommt gerne in die Shows von Florian Silbereisen. Jetzt will ein Reality-TV-Star auch in den erlesenen Kreis aufsteigen.

Peter Klein, Noch-Ehemann von Iris Klein, würde jetzt gerne eine Schlager-Karriere starten, hat schon zwei Songs aufgenommen und träumt von einem Auftritt in einer Show von Florian Silbereisen.

Florian Silbereisen Shows: Peter Klein hofft auf einen Auftritt

„Ja, es ist wahr. Ich stehe in Österreich im Studio und werde jetzt singen. Ich habe heute gleich zwei Songs im Pop-Schlager-Stil aufgenommen. Ich brauchte knapp fünf Stunden, bis die Nummern im Kasten waren. Mein Produzent meinte, es war zeitlich gar nicht so schlecht“, verriet er „Bild“.

Peter Klein erklärt: „Gesungen habe ich schon einige Zeit davor. Ich sang jahrelang in meiner Band ‚Rockroach‘. Damals coverte ich Songs von Elvis Presley. Stimmlich hat mir Elvis immer gut gelegen.“ Und er hat große Ziele: „Wenn meine Songs erscheinen, würde ich gern bei Florian Silbereisen auftreten. Das kann ich mir gut vorstellen.“

Der Plan: Die Songs sollen in zwei Wochen produziert sein, sollen noch in diesem Sommer rauskommen. Und ein Videodreh stehe ebenfalls noch an. 2011 scheiterte er bei der Castingshow „X Factor“. Ob er als Schlagersänger mehr Erfolg hat? Wenn nicht, hat er auch schon einen anderen Plan: „Mich würde eine Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ reizen. Ich bin zwar kein brillanter Tänzer, aber lernen kann man ja bekanntlich alles.“

Ehe-Aus bringt Klein in die Schlagzeilen

Peter Klein ist der Noch-Ehemann von Iris Klein, der Mutter von Daniela Katzenberger. Während des Dschungelcamps sorgte er Anfang des Jahres mit einer angeblichen Affäre mit Yvonne Woelke für Schlagzeilen. Den Wirbel um seine Person will er offenbar nutzen, um Karriere zu machen. Mit Woelke ist Klein bald in der RTL-Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“ zu sehen, ein Paar sollen sie aber nach eigenen Angaben nicht sein.

Und übrigens: Durch die Verbindung zu Daniela Katzenberger und ihrem Mann Lucas Cordalis hätte Klein auch einen Türöffner für die Silbereisen-Shows. Schließlich sind sie Dauergast bei Florian Silbereisen. Ob sie ihm nach dem Wirbel rund ums Dschungelcamp und die angebliche Affäre diesen Gefallen noch tun, darf bezweifelt werden.