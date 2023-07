Und plötzlich wurde es dunkel über Gelsenkirchen. Die ARD -„Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen war gerade einmal 45 Minuten alt, als plötzlich tiefschwarze Wolken über Amphitheater und Rhein-Herne-Kanal zogen.

Dann ging es los. Erst langsam, dann immer stetiger fielen Wassertropfen auf die Bühne und Tribünen des Amphitheaters. Für die Aufzeichnung einer ARD-Show eine mittelschwere Katastrophe. Die Technik in Gefahr, das Risiko von Verletzungen zu groß. Und so gab es auch für Florian Silbereisen und sein Team nur eine Option: Die Schlagerstrandparty musste unterbrochen werden.

ARD muss Silbereisens Schlagerstrandparty unterbrechen

Mehr als eine halbe Stunde regnete es auf die mehreren Hundert Zuschauer. Und Silbereisen? Der zeigte, dass er keine Memme ist, wie man im Pott sagt. Trotz Regen tanzte der Schlagerstar zusammen mit Einheizer Kevin auf der Bühne, stimmte Songs wie „Du schaffst das schon“, „Hulapalu“ oder „Ich war noch niemals in New York“ an.

Nachdem dann auch noch eine Maskenbildnerin so langsam Sorgen wegen der immer weiter wegschwimmenden Frisur des Schlagerstars bekam und versuchte, ihm ein Regencape über den Kopf zu ziehen, erreichte dann auch die Stimmung bei den mittlerweile völlig durchnässten Fans in Gelsenkirchen wieder Betriebstemperatur. Doch so ganz durchgestanden war die Sache noch nicht. Zwar hatte Wetterexperte Fabian, den die ARD extra nach Gelsenkirchen gekarrt hatte, sein Go gegeben, die Technik hatte davon aber nichts mitbekommen. So mussten ein Interview und ein ganzer Auftritt noch einmal wiederholt werden, weil plötzlich der Ton fehlte.

Florian Silbereisen nutzt die Regenpause sinnvoll

Eine Pause, die Florian Silbereisen abermals zum Gesang mit dem Publikum nutzte. Und siehe da: auch ein Song seiner Ex-Freundin Helene Fischer wurde angestimmt. Die beiden Mädels, die sich dafür bereiterklärt hatten, kamen mit ihrer „Atemlos“-Version aber nur bedingt an die Stimmkraft des Originals heran. Silbereisen zeigte sich trotzdem gnädig. „Ich werde diesen Ausschnitt Helene zeigen, sie wird begeistert sein. Versprochen“, so der Sänger. Naja, er muss es ja wissen.

So konnte nach einiger Wartezeit auch endlich weitergemacht werden. Schlussendlich wurde es wohl die längste Schlagerstrandparty aller Zeiten. Erst nach 0.30 Uhr gingen in Gelsenkirchener Amphitheater die Lichter aus. Über vier Stunden, nachdem Flori um 20.15 Uhr seine Gäste begrüßt hatte. In der Show an sich dürften die Zuschauer dann nur noch wenig vom Regenchaos mitbekommen. Die zeigt die ARD am 12. August 2023 um 2015 Uhr.