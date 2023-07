Immer wieder musste das erste „Schlagerboom Open Air“ wegen Corona verschoben werden – doch am 1. Juli 2023 ist es endlich so weit. Und die Stadionshow sollte mit einer gebührenden Showeinlage eröffnet werden. Moderator Florian Silbereisen lässt sich mit einem Helikopter in Österreich zum Stadion Kitzbühel fliegen.

In schwindelerregender Höhe schwebt er einige Minuten durch die Luft. Doch kurz nach Eröffnung der Show hat Florian Silbereisen schon eine Hiobsbotschaft für die Fans.

„Schlagerboom“: DIESER Schlagerstar muss kurzfristig absagen

Die Gästeliste für den großen „Schlagerboom“ in der ARD ist mit hochkarätigen Namen der Schlager-Szene besetzt: Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Ross Antony, Melissa Naschenweng und Stefan Zauner von der Münchener Freiheit sind nur einige der Künstler. Doch ausgerechnet Letzterer muss von der Liste am Samstag spontan gestrichen werden.

Der erste Auftritt gehört Melissa Naschenweng. Anschließend stimmt die Schlagersängerin mit Florian Silbereisen und zwei Akkordeons in den Händen in ein Duett ein. Nach der Gesangseinlage, verkündet Silbereisen die traurige Nachricht:

„Eigentlich wollten wir an dieser Stelle unser Duett mit einer legendären Stimme der Münchener Freiheit erweitern. Stefan Zauner wollte eigentlich sein neues Album „Zeitsprung“ heute hier präsentieren, aber leider ist er krank geworden. Es geht ihm nicht so gut, deshalb schicken wir ihm natürlich ganz liebe Grüße. Gute Besserung und wir sehen uns dann bei der Schlager-Strandparty, das hat er uns versprochen.“

Stefan Zauner fällt beim Schlagerboom aus. Foto: IMAGO/Sven Simon

Große Chance für Newcomer

Doch als Wehmutstropfen zaubert der Moderator noch eine Überraschung aus dem Hut: „Aber auf den allergrößten Hit von ihm müssen wir nicht verzichten. Denn es gibt einen jungen Mann, der hat bei unserer Schlagerchance mitgemacht und zwar Raphi. Er ist jetzt kurzfristig eingesprungen.“ Die Schlagerchance ist eine Art „Casting-Show“ von Florian Silbereisen, bei der (meist) vier junge oder neue Schlagersängerinnen oder Schlagersänger sich um die Gelegenheit bewerben, in einer der großen Feste Shows von Florian Silbereisen auftreten zu können.

Schon damals sang Raphi den Song „Ohne dich“ von der Münchener Freiheit. Den Sieg holte er mit dem Hit zwar nicht, doch dafür ist sein großer Moment beim „Schlagerboom“ gekommen. Und der Newcomer wird vor seinem Auftritt mächtig nervös gewesen sein. Denn es ist das erste Mal, dass er vor so einem großen Publikum performen darf.