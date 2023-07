Florian Silbereisen: Debakel! DIESE Zahlen lügen nicht

Es war eine beeindruckende Show, die Florian Silbereisen und sein Team am vergangenen Samstag auf die Beine gestellt hatten. Ist der „Schlagerboom“ doch normalerweise eine Herbst-Veranstaltung, verlegte man das Schlagerfest nun kurzerhand in den Sommer. Kitzbühel statt Dortmund. Open Air statt ehrwürdige Westfalenhalle.

Die Künstler jedoch waren ähnlich. Florian Silbereisen versammelte wieder seine typische Kollegenschar. Andreas Gabalier war dabei, Ben Zucker durfte auch nicht fehlen, dazu Howard Carpendale, Michelle, Ross Antony oder Team 5ünf, die seit neuestem von DSDS-Star Prince Damian verstärkt werden.

Quoten-Debakel für Florian Silbereisen

Es war also eigentlich alles angerichtet für einen spektakulären Abend. Bei den Quoten sollte sich das am Ende aber nicht widerspiegeln. Die fielen nämlich im Vergleich zur Konkurrenz eher mau aus. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, haben Silbereisen und sein „Schlagerboom“ den Quotensieg am Samstagabend klar verpasst.

Lediglich 4,01 Millionen Zuschauer schalteten ein, was 20,3 Prozent Marktanteil bedeutete. Die ARD-Schlagersendung blieb damit klar hinter dem ZDF-Krimi „München Mord: Die Unterirdischen“, der 4,44 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken konnte, was einem Marktanteil von 21,1 Prozent entsprach. Wichtig zu wissen: Der Film stammte aus dem Jahr 2019, war also schon vier Jahre alt.

Neue Chance für Florian Silbereisen

Und auch in der jüngeren Zielgruppe blieb Flori blass. Bei den Menschen zwischen 14 und 49 Jahren wollten nur 10,8 Prozent der Zuschauer den „Schlagerboom“ sehen. Tagessieger in der Klasse der jüngeren Zuschauer wurde übrigens die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“. 12,8 Prozent der Zuschauer schalteten bei Jauch, Gottschalk und Schöneberger ein.

Doch Florian Silbereisen hat schon bald die Chance, seine Zuschauer zurückzugewinnen. Am 15. Juli 2023 wird in Gelsenkirchen eine neue Ausgabe seiner „Schlagerstrandparty“ gedreht. Am 12. August 2023 wird sie dann in der ARD ausgestrahlt. Mit dabei sind in diesem Jahr in Gelsenkirchen unter anderem Roland Kaiser, Matthias Reim, Joachim Witt oder Samantha Fox. Mehr Infos zur Schlagerstrandparty findest du hier.