Wenn nicht gerade eine Affäre vor aller Augen aufgedeckt wird oder ein Geschwister-Streit entflammt, hält Familie Katzenberger-Klein-Frankhauser zusammen. Da ist es für Daniela Katzenberger nur selbstverständlich, dass sie ihrer Mutter Iris Klein zur Seite steht, als die sich unters Messer legt.

Iris ließ sich am Donnerstag (13. Juli) in einem Krankenhaus auf Mallorca Krampfadern an den Beinen entfernen. Zum Eingriff war auch Daniela Katzenberger vor Ort. Einen Tag später melden sich die beiden aus dem Krankenlager, das sie kurzerhand im Bett von Lucas‘ aufgeschlagen haben.

Daniela Katzenberger beherbergt Mama Iris

Nach der Trennung von Peter Klein lebt Iris Klein alleine in einer Wohnung. Die zeigte sie bereits des Öfteren auf Instagram. Gleichwohl sie auch gerne mal bei Tochter Daniela und Enkeltochter Sophia Zeit verbringt. Mit ihren bandagierten Beinen bietet es sich jetzt nur an, dass sie hier zur Ruhe kommt. Immerhin ist so immer jemand vor Ort, um ihr zu helfen.

Denn aktuell fühle sie sich noch, als wäre sie „vom Traktor überrollt worden“. Da kommt familiäre Zuwendung gerade Recht. Und weil Schwiegersohn Lucas Cordalis gerade eh nicht zu Hause ist, findet der Verbandswechsel kurzerhand auf seinem Bett statt.

Iris Klein bekommt den Verbandswechsel in Lucas‘ Bett

„Der arme Lucas“, kommentiert Iris Klein die Szene. Während sie nur abwarten kann, macht sich Daniela an ihren Beinen zu schaffen und wickelt den Verband ab. „Es blutet ein bisschen“, lässt Iris ihre Fans wissen. Dann erst scheint ihr so richtig bewusst zu werden, dass normalerweise Lucas hier schläft: „Schwiegermutter liegt im Bett mit blutigen Beinen!“

Immerhin haben die Frauen extra ein Handtuch drunter gelegt, damit von Iris‘ Blut nichts aufs Laken kommen kann. „Ich glaube, ich wechsle das trotzdem, so pro forma“, sagt Daniela.

Dass die beiden Lucas‘ Bett überhaupt als Krankenbett umfunktionieren können, liegt übrigens nur daran, dass der Sänger schon auf dem Weg zu Florian Silbereisen ist. Der veranstaltet am Samstagabend (15. Juli) „Die große Schlagerstrandparty 2023“ in Gelsenkirchen. Lucas ist einer der geladenen Star-Gäste.