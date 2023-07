Daniela Katzenberger wird alles zu viel! „Mache nie wieder Fernsehen“

Blonde Haare, pinke Klamotte, bei Daniela Katzenberger und Co. scheint die Welt immer rosarot. Doch im Januar 2023 tat sich in der Mallorca-Idylle ein Riss auf – und alle schauten zu. Eigentlich sollte sich alles um Danielas Mann Lucas Cordalis und seine Dschungelcamp-Teilnahme drehen, doch dann wurde die mutmaßliche Affäre von Peter Klein plötzlich Thema.

Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein ist sich sicher, zwischen ihrem (Noch)-Ehemann und Model Yvonne Woelke soll es heiß hergegangen sein. Nach seiner Rückkehr folgte dann die endgültige Trennung und Peter gab zu: Er habe sich verliebt. Während Iris die Schlagzeilen beherrschte, ließ auch Tochter Daniela Katzenberger die Situation nicht kalt. In Folge 7 von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ auf RTLZWEI spricht sie am Mittwochabend (12. Juli) jetzt zum ersten Mal über diese schwere Zeit.

Daniela Katzenberger spricht über Iris-Klein-Drama

Während Lucas sich durch die Dschungelprüfungen kämpfte, sollen sich Peter Klein und Yvonne Woelke im Versace-Hotel näher gekommen sein. So zumindest erzählte es Iris Klein und Peter bestätigte den Verdacht anschließend. Ihre Aussagen landeten nicht nur in den Medien, sie meldete sich auch auf Instagram immer wieder zu Wort.

Mit etwas Abstand kann Daniela Katzenberger heute sagen, ihr wurde plötzlich alles zu viel. „Ich war bedient. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich habe gesagt, ich mache nie wieder Fernsehen. Ich hasse euch alle.“ Ihr Leben in der Öffentlichkeit habe nicht nur positive Seiten. „Wenn so eine Scheiße passiert, kriegt’s auch jeder mit.“

Trennungsstress von Iris setzte Daniela zu

In der schweren Zeit war Daniela ihrer Mutter eine große Stütze und immer an ihrer Seite, wie sie im TV erzählt. Und doch war irgendwann der Punkt erreicht, an dem ihr Mitgefühl nachließ. Dass sie so empfindet, bereitet ihr jetzt allerdings Bauchschmerzen.

„Ich schäme mich auch, das zu erzählen. Wenn jemand etwas ganz Schlimmes erlebt hat und ist nur am Heulen. Jeden Tag am Heulen, über Stunden. Jeden Tag über viele Monate und irgendwann, wenn derjenige dann heult, dann ist es schon so wie ‚Ach, jetzt heult sie wieder‘. Dieses leicht angenervte, dass es normal wird.“

Mehr News:

Mittlerweile muss sie zugeben: „Ich bin jetzt mit meiner Mutter an einem Punkt, wenn die anfängt zu weinen, was ja eigentlich schlimm ist, wenn die eigene Mutter vor einem heult, dass ich mir dann selber sage, ‚Oh, Gott! Jetzt heult sie wieder. […] Das macht mich manchmal so wütend, obwohl das so peinlich ist, so schlimm eigentlich, dass man das denkt.“

RTLZWEI zeigt „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.