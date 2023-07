Daniela Katzenberger: Unglaublich, was Fans von ihr wollen

Am Mittwochabend (12. Juli) dreht sich bei „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ ganz viel um Mama Iris Klein. Die ist seit der Trennung und den undurchsichtigen Liebeleien von Peter Klein wieder Single und auf dem Datingmarkt.

Via Datingportal will sie jetzt im Internet ihr Glück versuchen. Dabei rät Daniela Katzenberger die Foto-Auswahl im Profil genau zu überdenken. Immerhin könnten durch bestimmte Bilder bestimmte Eindrücke entstehen. Bei einem verführerischen Foto ihrer Mutter kommt die TV-Bekanntheit ins Grübeln und merkt an: „Damit lockt man sich auch die Fußfetischisten.“ Ist das Thema erstmal auf dem Tisch, kann Daniela nicht aufhören darüber zu reden und packt über ihre eigenen Erfahrungen aus.

Daniela Katzenberger packt in RTL2-Sendung aus

Ihre Anfänge bei „Goodbye Deutschland“ liegen lange hinter Daniela. Mittlerweile hat sie längst ihre eigene Show und verdient darüber hinaus mit Instagram und Werbedeals ihr Geld. Die Katze ist gefragt – und ihre Füße sowieso. Gegenüber RTLZWEI erzählt sie jetzt von den skurrilen Vorlieben ihrer Fans.

„Es gibt so die normalen Fußfetischisten, die stehen ganz normal auf Füße. Dann gibt es ja so die Untergruppen, die wollen dann abgeschnittene Fußnägel oder ein bisschen ab geraspelte Hornhaut, getragene Socken, High Heels.“ Dann hat sie noch eine konkrete Geschichte auf Lager, über die sie selbst nur lachen kann.

++ Daniela Katzenberger vor „Schlagerboom“-Auftritt heftig angegangen – jetzt reagiert die Blondine ++

Fußfetischist hat klare Forderung an Daniela

„Da war letztens einer, der wollte, dass ich mit meinen nackten Füßen über den Rasen gehe und damit Blumen pflücke und ob ich diese Blumen ihm dann zuschicken könnte. Er bezahlt das auch“, erzählt Daniela.

Mehr News:

Klingt skurril, ist als Notnagel für die Katze aber anscheinend durchaus denkbar, sollte es mal mit der Kohle knapp werden. „Ich sag’s dir, wenn alle Stricke reißen, dann pflücke ich mit meinen Füßen nur noch Blumen.“

RTLZWEI zeigt „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.