Fauxpas von Kate Middleton und Prinz William: Tausende konnten es sehen

Auch Royals machen mal Fehler. Prinz William und Kate Middleton mussten einen Social-Media-Beitrag löschen, den sie auf der Plattform „X“ geteilt hatten. Auf dem Account von Kensington Royal auf „X“ wurde eine Erinnerung an die Opfer der Bombenanschläge vom 7. Juli in London veröffentlicht. Bis dahin alles normal.

Doch der Beitrag begann mit den Worten „Und kopieren“. Da hatte wohl jemand nicht aufgepasst. Danach folgte dann die eigentliche Botschaft: „Wir gedenken an diesem 20. Jahrestag der Opfer der Anschläge vom 7. Juli, indem wir uns heute Nachmittag den Überlebenden und Hinterbliebenen in den Memorial Gardens im Hyde Park anschließen.“

Peinlicher Fehler von Prinz William und Kate Middleton

Es waren Fotos von Prinz William zu sehen, der Blumen niederlegte, sowie von Kate Middleton, die die Zeremonie begleitete, so die „Birmingham Mail“. Der Beitrag wurde schnell gelöscht und ohne die Worte „Und kopieren“ erneut gepostet. Zusätzlich teilte man ein Video, in dem Prinz William bei der Ehrung zu sehen ist, mit der Bildunterschrift: „Unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden derer, die ihr Leben verloren haben, und bei denen, die bis heute die Narben der Angriffe tragen.“

Kate Middleton war bei diesem emotionalen Moment ebenfalls präsent. Der Fehler wurde zügig korrigiert, doch aufmerksame Fans bemerkten ihn noch. Zuvor hatte Prinz William am 7. Juli zusammen mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer an einer Gedenkfeier teilgenommen.

52 Menschen starben bei den Terror-Attacken von London

Es ist 20 Jahre her, seit im Londoner öffentlichen Nahverkehr vier Bomben explodierten. Dabei starben 52 Menschen, über 700 wurden verletzt. Kate Middleton war bei der Zeremonie stets präsent und zeigte Mitgefühl. Nach dem Gottesdienst nahm Prinz William mit anderen an einem privaten Empfang in einem Teezelt teil.

Kate Middleton war ebenfalls dabei. Familien in schwarzer und bunter Kleidung gingen zu einem Denkmal mit 52 Stahlsäulen, die die Opfer symbolisieren. Sie trugen die Namen, Todeszeit und -datum der Opfer, alle vom 7. Juli 2005. Kate Middleton zeigte dabei ihre Anteilnahme und würdigte die Opfer der Anschläge.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.