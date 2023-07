Daniela Katzenberger schlotterten mächtig die Knie bevor es für sie beim „Schlagerboom Open Air“ auf die große Bühne ging. Vor hunderten Menschen im Stadion und Millionen ARD-Zuschauern vor dem Fernseher trat sie am Samstagabend (1. Juli) das erste Mal als Schlagersängerin auf.

„Ich bin sehr, sehr nervös“, gab Daniela Katzenberger kurz zuvor zu. Und diese Nervosität lag sicherlich auch daran, dass sich die Blondine mit viel Kritik und Vorurteilen im Vorfeld auseinandersetzen musste – zum Teil sogar unter der Gürtellinie (hier mehr dazu). Moderator Florian Silbereisen versuchte der 36-Jährigen noch Mut zuzusprechen: „Du gehst jetzt einfach da raus und rockst das Ding!“

Daniela Katzenberger behält die Nerven

Und geht es los: In einer langen Jeans-Hose, einem schwarzen Shirt, schwarzen Ballerinas sowie einem pinken Blazer betritt Daniela Katzenberger die Bühne. Um sie herum tanzen acht Männer in Leoparden-Anzügen, während sie sich auf ihren Song „So bin ich und so bleib ich“ konzentriert. Ihr Gesang ist von Playback und Auto-Tune begleitet, doch die Katze ist nach dem Auftritt einfach sichtlich erleichtert, es endlich hinter sich zu haben. Auch wenn sie betont, wie viel Spaß sie hatte.

Und auch nach dem Auftritt gibt es in den Sozialen Netzwerken wieder Spott und Häme für die Kult-Blondine. „Die Katzenberger hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht“, „Das kann man nicht Singen nennen“ oder „Geht gar nicht“ ist beispielsweise bei Twitter zu lesen.

Nun hat Daniela Katzenberger auf Instagram auf die Kritik reagiert – und das mit viel Humor, so wie wir sie kennen: „Danke, Danke, Danke für diesen sehr geilen Auftritt gestern. Und je mehr gemeckert wird, desto schneller hopps ich wieder auf die Bühne. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen.“ Um sich wohl erneut vor fiesen Kommentaren zu schützen, hat sie die Kommentarfunktion ausgeschaltet.

Daniela Katzenberg reagiert auf Kritik

Auch an einem TV-Profi wie Daniela gehen die derben Worte nicht immer spurlos vorbei. Selbst wenn die 36-Jährige Kritik an ihrer Person gewohnt ist und mittlerweile weiß, wie sie damit umgehen soll.

Bereits 2009 hatte Daniela Katzenberger einen großen Traum: Die damals braungebrannte Blondine mit den tätowierten Augenbrauen wollte auf das Playboy-Cover. In der Doku-Soap „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ begleitete ein Kamereteam die Ludwigshafenerin in die USA, wo sie bei Playboy-Gründer Hugh Hefner an der Tür klingelte und eine Abfuhr kassierte.

Schon damals wurde die Katze für ihre Barbie-Optik, ihre schrille Art und ihre Wünsche belächelt. Doch Daniela Katzenberger ließ sich nicht unterkriegen und legte eine TV-Karriere hin, die ihr wohl so niemand zutraute. Sie bekam eine eigene Doku-Soap, probierte sich als Moderatorin und als Schauspielerin. Und nun dachte sich Daniela Katzenberger also, dass sie gerne mal als Schlagersängerin auftreten würde – und hat es einfach gemacht.