Am Samstag (1. Juli) sind alle Augen gebannt auf Florian Silbereisen gerichtet, der in Kitzbühel im Rahmen der ARD sein erstes „Schlagerboom – Open Air“ veranstalten wird. Lange mussten seine Fans warten, bis seine Feste-Show zurückkehrt, zuletzt wurde diese im Januar dieses Jahres ausgestrahlt.

Für den Schlagerstar könnte es jetzt aber nicht besser laufen, zumindest, was die Gästeliste für die anstehende ARD-Schlagershow angeht. Im Netz macht es der Sender jetzt noch einmal offiziell – erntet dafür allerdings üble Kritik vonseiten einiger Fans.

Florian Silbereisen: ARD macht es offiziell

Warum nur? Dürfte man sich fragen, wenn man sich die angekündigten Gäste der ARD anschaut:

Andreas Gabalier, Mireille Mathieu, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Al Bano & Romina Power, Andy Borg, Michelle, Howard Carpendale, Mark Keller, No Angels – um nur einige zu nennen.

Doch ein Name stößt bei einigen Schlagerfans übel auf: Daniela Katzenberger. Die kesse TV-Blondine steht ebenfalls auf der Gästeliste für Florian Silbereisens Show und wird dort ihr Debüt als Schlagersängerin mit dem Titel „So bin ich und so bleib ich“ geben.

Florian Silbereisen: Seine Fans gehen auf die Barrikaden

Für einige Facebook-Nutzer ein No-Go:

„Was hat die Katzenberger dort zu suchen?“

„Schon ziemlich unangenehm für jeden hart arbeitenden Künstler die gleiche Bühne zu nutzen wie Daniela Katzenberger.“

„Das muss doch für die Profis eine Ohrfeige sein, die Katzenberger da einzuladen.“

„Katzenberger, die singt? So kann man sein Publikum auch vergraulen.“

„Daniela Katzenberger?“

Ein paar Fans sind aber auch froh gestimmt. „Ich freue mich schon sehr drauf“, schreibt zum Beispiel jemand. Ein anderer: „Freu mich schon drauf im TV.“

Wer Florian Silbereisen und seine Gäste live sehen will, der kann das am Samstag ab 20.15 Uhr in der ARD.