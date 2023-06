Daniela Katzenberger ohne Rücksicht auf Lucas: „Tu ihm das nicht an“

Die Kult-Blondine Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis sind dafür bekannt, ihre Fans an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Doch ein aktuelles Reel auf Instagram, mit dem das Paar seine Sendung „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ auf RTLZWEI bewirbt, sorgt für Aufsehen und Amüsement bei den Anhängern.

Denn der Kult-Blondine wird gerne einmal nachgesagt, dass sie das Sagen in der Beziehung mit dem Sohn von Costa Cordalis hat. Doch der gibt sich gleichgültig – oder ist dies etwa nur eine Schutzbehauptung? Die User auf Instagram fällen jedoch ein eindeutiges Urteil.

Fans schlagen Alarm: „Tu ihm das nicht an!“

Im Video verrät Daniela Katzenberg: „Der Lucas will eine dunkle Küche, ich will eine pinke Küche. Unser Kompromiss: Eine pinke Küche“ und grinst dabei frech in die Kamera. Lucas erwidert nur trocken: „Scheiß drauf“.

Die User in den Kommentaren haben dazu eine klare Meinung. So mancher amüsiert sich köstlich über den Instagram-Clip, doch viele sind schockiert über Daniela Katzenbergers rücksichtslose Farbwahl.

Ein User kommentiert besorgt: „Tu ihm das nicht an“, während ein anderer mit entsetzten Emojis ausruft: „Pink in allen Ehren, aber als Küche???????? Neeee, das wäre selbst mir zu viel…..Aber leben und leben lassen“.

Daniela Katzenberger: „Sie ist einfach wie sie ist und nicht anders…“

Trotz der polarisierenden Reaktionen hält eine Vielzahl der Fans zur Katze und unterstützt ihre farbenfrohe Entscheidung. Einer schreibt: „Sie ist einfach, wie sie ist, und nicht anders…“.

Ob die Katze ihre pinke Küche tatsächlich durchsetzt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Mit ihren provokanten Entscheidungen hält sie ihre Fans stets auf Trab und sorgt für Unterhaltung pur. Ob Daniela Katzenberger sich tatsächlich mit ihrer pinken Küche durchsetzen konnte, siehst du mittwochs auf RTLZWEI.